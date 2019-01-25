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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: Reuters
25.01.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

Koruması El Chapo’nun 3 kişiyi öldürdüğünü söyledi

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Koruması El Chapo’nun 3 kişiyi öldürdüğünü söyledi

El Chapo (bücür) lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman, New York'ta yargılandığı davada ilk kez cinayetle suçlandı. Eski koruması Isaias Valdez Rios, Guzman'ın 3 kişiyi öldürdüğüne tanık olduğunu söyledi, onun bu kişilerden birini diri diri gömdüğünü öne sürdü.

61 yaşındaki Guzman, 2017'de iade edildiği ABD'de, ülkeye toplam 14 milyar dolarlık uyuşturucu soktuğu suçlamasıyla yargılanıyor.

Avukatları Guzman'ın en büyük rakiplerinden, başka bir uyuşturucu kaçakçısı Ismael "El Mayo" Zambada tarafından tuzağa düşürüldüğünü savunuyor.

Brooklyn'deki federal mahkemede 3 aydır devam eden duruşmalarda dün Sinoloa kartelinin lideri Guzman'ın eski korumalarından Isaias Valdez Rios ifade verdi.

Eski bir komando olan 39 yaşındaki Valdez, Guzman için 2004'te çalışmaya başladığını ve El Chapo'nun dağdaki villalarının birinde korumalık yaptığını söyledi.

'HALA CAN ÇEKİŞİYORDU'

Isaias Valdez Rios, 2006 ya da 2007'de Zambada'nın Guzman'a rakip Arellano Felix kartelinin bir adamını teslim ettiğini, ancak El Chapo'nun bu kişiye daha önce kızgın demirle işkence yapıldığını gördükten sonra öfkelendiğini anlattı.

Valdez'in iddiasına göre, Guzman bu kişiyi birkaç gün villada tuttu ve iki kez sorguladı. Sonunda bir mezar kazdırdı. Guzman tabancasıyla vurduğu adamın gömülmesi talimatını verdi. Ancak adam hala can çekişiyordu.

'BAŞLARINDAN VURDU, CESETLERİ YAKTIRDI'

Isaias Valdez Rios, daha sonra yine aynı zamanlarda bu kez rakip Zetas kartelinin Guzman'a iki adamı teslim ettiğini söyledi.

İddiaya göre, Guzman bu kişilere yaklaşık 3 saat boyunca işkence yaptı ve sonunda adamlarına bir çukur kazıp içinde ateş yaklamaları talimatını verdi. Guzman başlarından vurduğu bu kişilerin cesetlerini alevlerin ortasına attırdı. Valdez'e göre, Guzman "Hiç kemik kalmasını istemiyorum" diye bağırıyordu.

Guzman'ın, para çaldığından şüphelendiği için kendisinin öldürülmesi talimatı verdiğini söyleyen Valdez, ancak sonradan onu ikna ettiğini belirtti.

Daha sonra korumalığı bırakarak uyuşturucu kaçırılan uçakları kullanmaya başladığı belirtilen Valdez 2014'te yakalanmıştı.

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