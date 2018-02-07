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    Korumalar temiz elbise servisi yaptı

    Celal ÖZCAN / BERLİN
    07.02.2018 - 11:10 | Son Güncelleme:

    Almanya’da yeni hükümeti kurmak için 10 gündür müzakere eden Hıristiyan Birlik ve Sosyal Demokratlar son gün de uzlaşma sağlayamadı. Son oturum 20 saattir sürüyor. Uzlaşma sağlanamayacağı da ihtimal. Bu durumda erken seçim görünüyor.

    CDU/CSU ile SPD, genel seçimden 135 gün sonra bir koalisyon hükümeti kurmak için 10 gündür müzakere yürütüyor. Pazar günü bitmesi planlanan müzakereler önce bir gün uzatıldı. Bir gün de yetmeyince, son olarak salı günü de müzakere etme kararı alındı. Görüşmelere katılan parti yetkilileri Salı gecesi kesin bir karar çıkacak. Ya uzlaşırız ya da görüşmeler sona erer dedi. Salı sabahı saat 10.00’da tekrar müzakere masasına oturan liderler ve çalışma grupları tüm gece müzakere etti. Görüşmeler 20 saattir sürüyor. Halen bir uzlaşma çıkmadı.

    Korumalar temiz elbise servisi yaptı

    ELBİSE GETİRİYORLAR
    Müzakerelerin yapıldığı Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Merkezi önünde bütün gece zırhlı limuzinler, korumalar ve şoförler bekledi. Sabah da müzakerelerin devam etmesi üzerine bazı korumaların görüşmelere katılan lider ve bakanlara yeni giyecek getirdikleri görüldü. Bugün saat 12.00’ye kadar müzakerelerin sürmesi bekleniyor.
    Müzakerelerin sonuç alınmadan sona ermesi ihtimali de var. Almanya bugün müzakerelerden çıkacak sonuca kilitlendi. Ya bir büyük koalisyon hükümeti çıkacak ya da erken seçime gidilecek.

    Korumalar temiz elbise servisi yaptı

    SPD’YE 24 BİN YENİ ÜYE
    SPD müzakerelerden bir koalisyon çıkarsa, koalisyon sözleşmesini üyelerinin onayına sunacak. SPD’nin tekrar Merkel’le koalisyona girmesine karşı çıkan gençlik teşkilatı Jusos, “Üye ol, hayır de” kampanyası başlatmıştı. Bu kampanya sonucu SPD’ye salı akşamına kadar 24 bin 339 kişi yeni üye oldu. Bu yeni üyeler de koalisyon sözleşmesinde oy kullanabilecek. SPD’nin üye sayısı ise toplam 463 bin 723’e yükseldi.

    Etiketler: Almanya koalisyon görüşmeleri , temiz elbise servisi , Avrupa'dan haberler , avrupa haberleri , HABER , haberler
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