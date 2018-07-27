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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

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Dünya
BBCTürkçe
27.07.2018 - 22:57, Son Güncelleme:

Koruma altında... Mafya başına ödül koydu

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Koruma altında... Mafya başına ödül koydu

Kolombiya’nın en büyük uyuşturucu kartellerinden Urabenos çok başarılı operasyonlara imza atan narkotik köpeği Sombra’yı öldürene 64 bin dolar (312 bin TL) vereceğini duyurdu.

Kolombiya'da yıllarca rekor miktarda uyuşturucu madde yakalatan bir narkotik köpeği güvenliği konusundaki kaygılar nedeniyle geri bir göreve çekildi.

İstihbarat kaynakları, Kolombiya'nin en güçlü suç şebekesi Urabenos adlı uyuşturucu çetesinin, son olarak 10 tona yakın kokainlerini yakalatan Sombra (Gölge) adlı köpeği öldürene 70 bin dolar ödül vadettiğini söylüyorlar.

Sombra çetenin güçlü olduğu bölgeden alınarak Bogota Havalimanı'nda görevlendirildi.

 

KORUMALARI VAR

Koruma altında... Mafya başına ödül koydu

Uluslararası Bogota Havalimanı çetenin çok etkili olmadığı güvenli bir alan sayılıyor ama yine de narkotik polisi işi şansa bırakmıyor. Sombra'ya artık göreve çıktığında bakıcısı dışında, güvenliğini sağlayacak polisler de tahsis ediliyor.

6 yaşındaki Sombra şimdiye kadar Kolombiya'nın Atlas okyanusu sahilindeki limanlarında görev yapıyordu.

Bu sahildeki Turbo kasabasından sürat motorları hatta bazen denizaltılarla Orta Amerika ülkeleri ve ABD'ye tonlarca kokain gönderiliyor.

Sombra yakınlarda hem Turbo'da 5,3 ton kokain yakaladı, hem de bir arabanın içine gizlenmiş yaklaşık 4 ton kokaini yakalattı.

4 TON KOKAİN

Koruma altında... Mafya başına ödül koydu

Kolombiya'nın uyuşturucu ticaretinin büyük kısmını kontrolü altında tutan Urabenos çetesine Usuga ya da Körfez (Golfo) aşireti de deniyor.

Çetenin başı ve Otoniel lakabıyla da tanınan Dairo Antonio Usuga ise Kolombiya polisinin arananlar listesinin birinci sırasında.

Urabenos çetesi daha önce de kendisine zarar veren kişilerin başına ödül koymuştu.

Örneğin 2012 yılında başarılı bir narkotik polisini öldürene 500 dolar teklif edilmişti.

Koruma altında... Mafya başına ödül koydu

Fakat Sombra için konan ödülün büyüklüğü köpeğin çeteye verdiği zararın boyutlarına işaret ediyor.

Daha yavruyken narkotik polisi tarafından eğitilen Sombra, çalışma hayatı boyunca kokusunu aldığı uyuşturucularla ilgili olarak 245 kişinin de gözaltına alınmasını sağladı.

 

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