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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
05.09.2019 - 18:30, Son Güncelleme:

Korkutan uyarı: Doğal değil

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Korkutan uyarı: Doğal değil

Uluslararası sivil toplum kuruluşları, Amazon Yağmur Ormanları'ndaki yangınların, kuraklık sezonunda ortaya çıkan doğal koşullardan çok insan müdahaleleri ve küresel ısınma etkisiyle yoğunlaştığı konusunda uyarıyor.

Merkezi New York'ta bulunan "Yağmur Ormanları İttifakı" adlı sivil toplum kuruluşunun yetkilisi Henriette Walz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Amazon bölgesinde halen devam eden yangınların bir kısmının mevsimsel kuraklığın olağan sonucu olmakla birlikte, yangın yoğunluğunun yalnızca "doğal" sebeplerle açıklanamayacağını vurguladı.

Walz, Amazonlar'da ocak ayından bu yana 74 bin yangın tespit edildiğini ve bunun 2013'ten bu yana görülen en yüksek yoğunluk olduğunu hatırlatarak, "Bu yangınlar yalnızca doğal sebeplerle açıklanamaz." dedi.

YÜZDE 60 İLA 90 ARTTI

Bölgede geçmişte mevsimsel kuraklığa bağlı olarak, özellikle Güney Yarım Küre'de "El Nino" adı verilen okyanus ve atmosfer salınımlarının yaşandığı dönemlerde doğal orman yangınların arttığını ifade eden Walz, "Orman yangınlarının büyük bölümü haziran ve eylül ayları arasındaki kurak sezonda gerçekleşiyor. Bu yıl haziran ve temmuz aylarında yangın sayısı geçen yıla göre yüzde 60 ila 90 arttı. 2018'de 7 bin 500 kilometrekare ormanlık alan yok olmuştu. 2019 sonuna kadar ise bu rakamın 1,5 ve 2 katına çıkacağı tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.

Walz, Amazonlar'daki orman kaybının artmasında yasa dışı kesim, ekilebilir alan açma ve kentleşmenin doğrudan etkilerinin bulunduğunu, geleneksel kırsal ve kentsel kalkınma modellerinin de orman kaybına dolaylı olarak katkı sağladığını vurguladı.

Korkutan uyarı: Doğal değil

Amazon bölgesi ülkelerin yönetimlerinin de orman kayıplarında rolü olduğunu savunan Walz, "Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, sürekli olarak Amazon bölgesini ekonomik olarak geliştirmeyi, bölgede madencilik faaliyetlerini başlatmayı amaçladığını söylüyor. Devlet Başkanı'nın bu tutumu orman kaybının önünü açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SARMALI

Öte yandan Amazonlar'daki çevrenin korunması ve yerli haklarının savunulması için çalışmalar yürüten Amazon İzleme Örgütü Başkanı Leila Salazar-Lopez de yağmur ormanlarının küresel iklim değişikliğiyle mücadele açısından taşıdığı önemi vurguladı.

"Dünyanın akciğerleri" olarak nitelenen Amazon Yağmur Ormanları'nın atmosferdeki karbonun büyük bölümünün emilmesini sağlayarak küresel iklim değişikliğin etkilerini azaltıcı rol oynadığını vurgulayan Salazar-Lopez, "Amazonlar'ı mahveden bu emsalsiz yangınlar, iklim kaosunu da körüklüyor." dedi.
Salazar-Lopez, hem yangınlar sonucu ortaya çıkan karbondioksitin hem de ormansızlaşma nedeniyle atmosferdeki karbon emiliminin azalmasının küresel ısınma üzerinde çift yönlü etki yaptığına işaret etti.

"YERLİ HALKLARIN YAŞAMI AMAZONLAR'A KÖKTEN BAĞLI"

Yangınların ayrıca Amazonlar'da yaşayan yerli halkların yaşam alanlarını etkilediğine dikkati çeken Salazar-Lopez, "Amazonlar binlerce yıldır 8 ayrı Güney Amerika ülkesinde yaşayan 400'den fazla yerli kabileye ev sahipliği yapıyor. Bu insanların yaşamı ve kültürleri bu ormanların suyuna, toprağına ve
bitkilerine kökten bağlı." ifadelerini kullandı.

Yeryüzündeki bitki ve hayvan türlerinin üçte birine ev sahipliği yapan Amazon Yağmur Ormanları, dünyadaki oksijenin yüzde 20'sini sağlıyor. Yılda 1 milyar tondan fazla atmosferik karbon bölgedeki ormanlar ve bitki örtüsü tarafından emiliyor.

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