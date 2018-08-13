Korkutan uyarı: 2050'de deniz altında kalacak

Volkanik adalardan müteşekkil Endonezya, dünyadaki depremlerin yüzde 81’inin oluştuğu Pasifik Deprem Kuşağı’nda bulunuyor. Araştırmacılar 10 milyon kişinin yaşadığı Jakarta’nın en hızlı batan şehirlerden birisi olduğunu ortaya koyarak, eğer önlem alınmazsa 2050’ye kadar tamamen batacağına dikkat çektiler.

Suların yükselmesiyle dünyadaki tüm sahil şehirlerinin tehlike altında olduğunu açıklayan araştırmacılar, Jakarta’da bir başka sebebin olduğu konusunda uyardılar. Şehir nüfusunun yüzde 60’ının yer altı sularını kullanmasından dolayı şehrin çöktüğünü belirten uzmanlar gökdelenlerin dahil sularını yer altından çektiğini belirterek binaların kendi kendilerini yere batırdığını ortaya koydu.

Zemin bataklık gibi

Cakarta, Java Denizi tarafından aşındırılan, bataklık gibi nemli bir toprağın üstüne kurulmuş ve şehrin içinden 13 nehir akıyor. Ancak bu sade sellere sebep olacak anlamına gelmiyor, şehir gün geçtikçe daha da denize batıyor.

Badung Teknoloji Enstitüsünde 20 yılı aşkın süredir Cakarta’nın toprak çökmesi üzerine çalışan Heri Andreas, “Cakarta’nın suya batma potansiyeli gülünecek bir şey değil” diyerek, aslında şehrin büyük bir felakete doğru ilerlediğini belirtti. Andreas son 10 yılda şehrin 2,5 metre battığına dikkat çekerek, “Kendi hazırladığımız modellere göre Cakarta şehrinin kuzeyi yüzde 95’i su altında kalacak” dedi.

Şehir her yıl batıyor

Araştırmalar şehrin bazı bölgelerinin yılda 25 santimetre battığını ortaya çıkardı, bu da demek oluyor ki kendisi gibi kıyı şehirlerine nazaran 2 kat daha hızlı batıyor. Her yıl ortalama 1-1,5 santimetre batan Cakartanın neredeyse yarısı deniz seviyesine inmiş durumda.

Binalar boşaltılmaya başlandı

Şehrin Muara Baru Bölgesinde birkaç bina su altında kaldığı için terk edilmiş durumda. Bazı binaların da bodrum katlarının kullanılması bırakıldı. Şehrin bazı noktaları daha alçak olduğu için sel sonrasında su altında kalıyor ve insanlar suyu tahliye etmek yerine binaları terk edip yeni evler inşa ediyorlar. Ancak asıl problem bu sular toprağa karıştıkça, çökmeyi ve erozyonu hızlandırıyor, uzmanlar bunun durdurulamayacağını söylüyorlar.

“Yollar düzlüğünü kaybetti”

Muara Baru bölgesinde yaşayan Rıdvan, “Yollar düzlüğünü kaybetti. Yollar dalga gibiler, bir yukarı bir aşağıya iniyor, insanlar yere düşebiliyor” diyerek, günlük hayatta bu değişimin çok daha fazla gözlenebildiğine işaret etti.

Devlet su temin etmekte yetersiz

Devletin herkese yer altı sularını serbestçe kullanmalarını izin veren yasalar, bu sürecin hızlanmasına sebep oluyor. Çünkü alışveriş merkezleri bile her türlü su ihtiyacını yer altından karşılıyor. Bilim adamı Heri Andreas, herkesin yer altı sularını kullanmaya hakkı olduğunu söyledi ancak insanların kendilerine izin verilenden daha fazla su çektiklerinin altını çizdi. Uzmanlar, devletin insanlara ihtiyaçları olan suyu temin edemediklerini söyleyerek, başken Jakarta nüfusunun sadece yüzde 40’ın şebeke suyuna ulaştığını kaydetti.

Kaçak su kullanımı yaygın

Geçtiğimiz Mayıs ayında Jakarta Belediyesi, şehrin finans merkezi Jalan Thamrindeki 56 iş merkezinin 33’ünün kaçak yollarla yeraltı suyunu kullandığını ortaya çıkarmıştı. Jakarta Valisi Anies Baswedan, herkesin su pompası kullanma lisansı bulundurması gerektiğini bildirdi. Böylece kimin ne kadar su çekebileceğini hesapladıklarını ve kontrol ettiklerini söyledi. Vali, lisansı olmadan veya yasa dışı su pompası kullananların lisanslarının iptal edildiğini ve geri verilmeyeceğini söyledi. Öte yandan vali,, sadece 1 metre derinliğine inan pompalara izin vermesine rağmen bazı kişi ve işletmelerin yerin yüzlerce altındaki suyu çektiğini belirtti.

Denize 32 kilometre su duvarı

Yetkililer denize 32 kilometre duvar örülmesi planlanan 40 milyar dolarlık “Great Garuda” projesiyle birlikte denize 17 yapay ada yapılacağını bildirerek, projeyle birlikte şehrin kurtarılmasına yardımcı olunacağını belirttiler. Ancak uzmanlar bu projenin, çökmeleri durmaya yeterli olmayacağı görüşünde. Öte yandan, 50 yıl önce Tokyo aynı problemle karşılaşmış ve yer altı sularını başka kaynaklarla besleyerek çökmeleri durdurmuştu. Bunun yapılabilmesi için tatlı su kaynaklarının temizlenmesi gerekiyor. Çünkü Endonezyalı bilim adamlarına göre ülkedeki nehirlerin temizlenmesi 10 yıla kadar sürebilir.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR