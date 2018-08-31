Korkutan tırmanış... Chemnitz rüzgarı
Almanya'nın doğu eyaleti Saksonya'nın Chemnitz kentinde geçtiğimiz cumartesi başlayan olaylarda bıçakla yaralanan kişinin daha sonra hastanede ölmesi üzerine ırkçılar bir haftadır Chemnitz kentini eylemleriyle yaşanmaz hale getirdi. Irkçılar ve onlara karşı gösteride bulunan sol gruplar arasında yaşanan kavgalarda yaralanmalar da meydana geldi. Öte yandan aşırı sağcı ırkçı 'Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) son yapılan ankete göre oylarını yüzde 50'ye yakın oranda artırdığı görüldü.
Olayları yatıştırmak için federal düzeyde polis desteği isteyen Saksonya İçişleri Bakanlığı olayları kısmen kontrol altına aldı. Şehirde sükuneti sağlayabilmek için Saksonya eyaleti başbakanı Michael Kretschmer, Chemnitz'te bu akşam halkla bir araya geldi. "Birlikte yaşamamızın temeli demokrasi ve hukuk devleti ilkeleridir” diyen başbakan Kretschmer devletin düzenine güvenilmesi çağrısında bulundu.
Çıkan olaylarda bir kişinin bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin olarak olayın aydınlatılması için gereken her şeyi yapacaklarını belirten Kretschmer, halkla buluşmasında ölen Alman için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
HAFTA SONU DEVAM
Olayın ardından aşırı ırkçılar tarafından düzenlenen, ırkçı ve yabancı düşmanı gösterilere de değinen Kretschmer, "Yaşanılanlara bütün gücümüzle karşı durmalıyız” dedi. Kretschmer, "Bir gösteride Hitler selamı veriliyorsa, bu gösteriyle hiçbir bağlantımız olmadığını söyleme zamanı gelmiştir” şeklinde konuştu.
Başbakan Michael Kretschmer, Chemnitz’te kent sakinleri ile bir araya geldiği sırada kentte aşırı sağcılar yine gösteri yaptı. Chemnitz’te hafta sonu protesto eylemlerinin devam etmesi bekleniyor.
KORKUTAN TIRMANIŞ
Öte yandan Alman kamuoyu araştırma kurumu "Politbarometer" tarafından 'hafta sonu seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz' sorusuna ankete katılanların verdiği oyların yüzde 17'sini aşırı ırkçı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) alarak rekor kırdı.
2017 genel seçimlerinden Almanya'nın doğu eyaletlerinde birinci parti ve ülke genelinde aldığı 12.6 oy oranı ile üçüncü parti olan AfD'nin çıkışı son anketteki oranı Almanya'daki ırkçı oyların yükselişini gösterdi.
Ankette ülkeyi idare eden büyük koalisyon hükümetinin ortaklarından Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU yüzde 31 oy oranı alırken, Sosyal Demokrat Parti SPD'nin oy oranı ise yüzde 18 olarak belirlendi. Ankete katılanların yüzde 76'lık bölümü ırkçılığı aşırı tehlikeli olarak görürken, Federal Meclis başkanı Wolfgang Schuble en sevilen politikacı olma unvanını korudu. Alman Yeşiller Parti eski eş başkanı Cem Özdemir ise haftanın kaybeden politikacısı olarak belirlendi.
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