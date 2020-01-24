Korkutan harita! İşte koronavirüsünün görüldüğü ve riskli olan yerler

Çin'in Wuhan şehrinde çıkan ve hızla yayılan koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya çıkarken, hastalığa yakalanan sayısının ise en az 830 olduğu belirtiliyor.

Koronavirüsün anlık durumu ve ülkelere yayılmasıyla ilgili sürekli güncellenen harita ise durumun ciddiyetini gösterir vaziyette.

Haritaya göre toplam 881 kişi hastalığa yakalanmış durumda. Ölü sayısı ise 26 olarak belirtilmiş.

TOPLAM VAKA SAYISI 868

Haritada ülkeye ve bölgeye göre onaylanmış vakalara da yer verilmiş. Bugüne kadar kesinleşen hastalık vakası Çin'de 868, Tayland'da 4, Hong Kong-Japonya-Makao-Vietnam'da 2, Singapur-Güney Kore-Tayvan ve ABD'de ise 1 olarak belirtilmiş durumda.

Ülkeye / Bölgeye Göre Onaylanmış Vakalar

Çin: 868

Tayland: 4

Hong Kong: 2

Japonya: 2

Makao: 2

Vietnam: 2

Singapur: 1

Güney Kore: 1

Tayvan: 1

ABD: 1

TEHLİKE BOYUTU

Bu yeni ortaya çıkan ve zatürre belirtilerine yol açan virüs, dünya çapında sağlık uzmanlarını alarma geçirdi. Haritada da vakalarla ilgili kırmızı ve sarıyla belirtilen tehlike durumları yer alıyor.

Büyük virüs ailesinin alt türü olan koronavirüsünde yakalananlarda önce yüksek ateş başlıyor. Ardından kuru öksürük ve nefes darlığı beraberinde geliyor. Haritada şüpheli durumlar sarı ve kesin vakalar kırmızı ile verilmiş. Yanan rengin üzerine tıkladığınızda ülke, şehir hatta bölgeye yakınlaşarak vaka ile ilgili durumu görebiliyorsunuz.

KORKUTUCU BİÇİMDE YAYILIYOR

2019-nCoV adı verilen koronavirüsün yayılmasını önlemek için Çin'deki Ay takvimi yeni yılı kutlamaları organizasyonlarında da değişikliğe gidildi. Başkent Pekin ve Şangay gibi büyük kentlerde planlanan halk gösterileri iptal edilmiş durumda. Yetkililer büyük kalabalıkların toplanmasını ve virüsün yayılmasını engellemeye çalışıyor.

Yetkililer, halka mümkün olduğunca seyahatleri sınırlandırmaları yönünde çağrı yapıyor. Ancak yayınlanan harita durumun yayılma hızını da gösteriyor.

ÇİN'DEN HASTANE HAMLESİ

Çin günlerdir yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) kontrol altına alınmasıyla uğraşıyor. Virüsle ilgili 14 uzmandan oluşan araştırma ekibi kuran Çin, bir yandan da 1000 yataklı hastaneyi 6 günde bitirmek için çaba sarfediyor.

Çin’de ilk kez 12 Aralık’ta görülen salgının Wuhan kentindeki Huanan deniz ürünleri pazarından yayıldığı, kaynağın ise yarasalar olabileceği belirtilmişti.

