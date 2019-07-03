Korkutan görüntü... Tekrar aktif hale geçti! 1 kişi öldü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKorkutan görüntü... Tekrar aktif hale geçti! 1 kişi öldü
GeriDünya Korkutan görüntü... Tekrar aktif hale geçti! 1 kişi öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraflar: AFP
03.07.2019 - 20:57, Son Güncelleme:

Korkutan görüntü... Tekrar aktif hale geçti! 1 kişi öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Korkutan görüntü... Tekrar aktif hale geçti! 1 kişi öldü

İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası bölgesindeki Eolie Adaları'nda bulunan Stromboli Yanardağı'nın aktif hale geçtiği ve bölgede bulunan bir kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

İtalyan haber ajansı ANSA tarafından, Stromboli Yanardağı'nda şiddetli patlamaların meydana geldiği ve volkan kraterinden iki şeritte akan lavların çevredeki ağaçları yakarak yangına sebep olduğu belirtildi.

Korkutan görüntü... Tekrar aktif hale geçti 1 kişi öldü

Yanardağın aktif duruma geçmesinden dolayı bölgede bulunan bazı turistlerin korkudan kendilerini denize attığı bilgisi de paylaşıldı.

Korkutan görüntü... Tekrar aktif hale geçti 1 kişi öldü

Lipari Belediye Başkanı Marco Giorgianni konuya ilişkin ANSA'ya verdiği demecinde, yanardağın zirvesine yakın yerlerde yürüyüş yapan bir turistin öldüğünü ifade etti.

Korkutan görüntü... Tekrar aktif hale geçti 1 kişi öldü

SİVİL KORUMA KURUMU ANINDA ALARMA GEÇTİ

Yanardağdaki patlamalara tanık bir kişi de "Güçlü bir patlama oldu. Büyük bir gürültü duyuldu sonrasında duman, kül, lapilli yağmuru ve alevler çıktı. Gerçek bir lapilli yağmuru." şeklinde yaşadıklarını anlattı.

Diğer yandan Sivil Koruma Kurumunun, Stromboli Yanardağı'nın aktif hale gelmesi nedeniyle hemen alarma geçtiği; jandarma, itfaiye ve orman müdürlüğü ile çalışmalar yürütüldüğü de aktarıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Etiyopya'da FETÖ'ye darbe! Okulları devredildi
Libya'daki göçmen merkezi saldırısına peş peşe tepkiler
Türkiye'ye bu mesajı verdi
AP'nin yeni başkanı belli oldu