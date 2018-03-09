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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerKorkutan açıklama! '20 gün sonra Dünya'ya çarpabilir'
Dünya Korkutan açıklama! '20 gün sonra Dünya'ya çarpabilir'
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09.03.2018 - 07:51, Son Güncelleme:

Korkutan açıklama! '20 gün sonra Dünya'ya çarpabilir'

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Korkutan açıklama! '20 gün sonra Dünya'ya çarpabilir'

İki yıldır uzayda kontrolsüzce dolaşan ve toksik kimyasallar taşıyan üssü Çin'e ait The Tiangong-1 ile ilgili korkutucu bir tahmin geldi. Avrupa Uzay Ajansı'nda görevli bilim insanlarına göre, Çin'in ilk prototip istasyonu, 29 Mart ve 9 Nisan arasında Dünya'ya çarpacak.

Avrupa Uzay Ajansı'nda (ESA) görevli bilim insanları, Eylül 2016'dan beri Çin'in kontrolünden çıkan uzay üssü The Tiangong-1'in Dünya'ya yaklaşmakta olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, son derece zehirli kimyasallar taşıyan prototip istasyonun 21 gün içerisinde Dünya'ya çarpacağı öne sürüldü.

ESA'da görevli astronot ve bilim insanları, çarpışmanın 29 Mart ve 9 Nisan arasında bir tarihte gerçekleşeceğini açıkladı.

Korkutan açıklama 20 gün sonra Dünyaya çarpabilir

ABD merkezli uzay araştırmaları yürüten Aerospace de çarpışmanın 3 Nisan'dan sonra olacağını öne sürdü.

Zehirli kimyasallar taşıyan prototip istasyonun Avrupa, ABD veya Yeni Zelanda'ya düşebileceği ön görülüyor. 

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