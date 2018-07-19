Korkunç şüphe
150 mülteci taşıyan tekne dün KKTC ile Türkiye arasındaki uluslararası sularda battı. 103 mülteci kurtarıldı, 19 kişi öldü, en az 25 kişi ise kayıp. Doğu Akdeniz’de deniz ve hava koşullarının iyi olması ‘tekne battı mı, batırıldı mı’ şüphesini gündeme getirdi.
KKTC ile Türkiye arasındaki uluslararası sularda dün sabaha yaklaşık 150 mülteci taşıyan tekne battı, 103 mülteci kurtarıldı, 19 mültecinin cesedine ulaşıldı, en az 25 kişi ise kayıp. En büyük şüphe, teknenin bilinçli şekilde batırılıp batırılmadığı. Mülteci teknesi, KKTC’den 30 km, Silifke sahillerinin ise 36 km açığında saat 05.37’de SOS mesajı göndermesinin ardından battı. Helikopter desteğinde bölgeye giden Türk ve KKTC sahil güvenlik gemileri, denizde yaşam mücadelesi veren tamamı Suriyeli 103 mülteciyi kurtardı, 19 mültecinin cesedine ulaştı. Kayıp en az 25 mülteci için arama çalışmaları devam ediyor.
BARBAROS ARAMAYA KATILDI
Durumu ağır bir kişi helikopterle Lefkoşa’ya getirilerek tedavi altına alındı, diğerleri ise Mersin Taşucu Limanı’na sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarına 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 44. yıldönümü törenleri için Girne açıklarında bulunan Barbaros firkateyni de katıldı.
Tekneden yapılan yardım çağrısında motor dairesinin su aldığı belirtildi, ancak arama-kurtarma uzmanları Kıbrıs açıklarında hava şartlarının çok uygun olduğuna dikkat çekerek, batma nedeninin şaibeli olduğuna dikkat çekti.
BİR BEDENDE İKİ CAN GİTTİ
Öte yandan, göçmenlerin üstlerinde can yeleği bulunmadığı için denizde kayboldukları değerlendiriliyor. Kurtarılan göçmenlerden birinin üç yaşlarında bir kız çocuğu olduğu ortaya çıktı. Ölenlerden birinin ise hamile olduğu belirlendi.
Doğu Akdeniz’deki insan kaçaklığında son aylarda artış görülüyor. Suriye ya da Türkiye sahillerinden teknelerle yola çıkan çoğunluğu Suriyeli mülteci, en yakın AB toprağı Kıbrıs Rum yönetimine ulaşmaya çalışıyor.
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