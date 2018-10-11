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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
AA
11.10.2018 - 06:44, Son Güncelleme:

Korkunç plan! ABD'de 'canlı bomba' yakalandı

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Korkunç plan! ABD'de 'canlı bomba' yakalandı

ABD'de FBI ajanları, 6 Kasım'da yapılacak ara seçimlerde kendini havaya uçurmayı planladığı ileri sürülen bir Amerikalıyı gözaltına aldı. Evinde 45 kilogram ağırlığında bomba bulunan şüphelinin, antik çağlarda görülen "hükümet görevlilerinin kurayla seçilmesini savunan siyasi sisteme" dikkati çekmek istediği belirtildi. Mahkemece tutuklanan Rosenfeld hakkında "yasa dışı olarak tahrip edici alet üretmek ve eyaletler arası patlayıcı madde taşımacılığı" suçlarından en fazla 20 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

New York'un kuzeyindeki Tappan bölgesinde yaşayan Paul Rosenfeld'in (56), "aşırı siyasi inançlarına" dikkati çekmek için ara seçimlerin yapılacağı gün Washington National Mall'da kendini havaya uçurmayı planladığı iddia edildi.

Rosenfeld'in "Sortition" adlı, "hükümet görevlilerinin kurayla seçilmesini savunan ve antik Yunan'da uygulanan bir siyasi sisteme" inandığı kaydedildi.
Mahkeme kayıtlarına göre Rosenfeld'in planı, ağustos ve eylül aylarında Pensilvanya'daki bir muhabire ara seçim günü başkentin kalbinde kendini havaya uçuracağını anlatmasıyla ortaya çıktı.

FBI ajanları tarafından araç kullanırken gözaltına alınan Paul Rosenfeld'in sorgulamasında, bomba yapımı için gerekli malzemeleri internet üzerinden verdiği siparişlerle temin ederek evinin bodrum katında büyük bir bomba hazırladığını itiraf ettiği belirtildi.

45 KİLOGRAMLIK BOMBA ELE GEÇİRİLDİ

Yetkililer, Rosenfeld'in daha önce küçük bombalar imal ederek deneme yaptığını aktardı. Rosenfeld'in evinde yapılan aramalarda, kullanıma hazır halde yaklaşık 45 kilogramlık bomba bulundu. Bomba, FBI ajanları tarafından güvenli bir yere taşındı. Rosenfeld'e "yasa dışı olarak tahrip edici alet üretmek ve eyaletler arası patlayıcı madde taşımacılığı" suçlarından en fazla 20 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ayrıca FBI yetkilileri, Rosenfeld'in herhangi bir terör organizasyonuyla bağlantısının bulunmadığına inandıklarını açıkladı.

FBI Direktörü Christopher Wray, çarşamba sabahı Senato oturumunda, FBI ajanlarının ABD genelindeki 50 eyalette yaklaşık bin civarında yerel terör tehdidini araştırdığını söylemişti.

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