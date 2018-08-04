Korkunç olay... Meksika'da bir evde 11 ceset bulundu
Meksika'nın ABD sınırında bir evde 11 ceset bulundu.
Meksika Başsavcılığı, ülkenin kuzeyinde Chihuahua eyaletindeki Ciudad Juarez kentinde bir evde 3'ü kadın 11 kişinin cinayete kurban gitmiş halde bulunduğu bildirdi.
Kurbanların kimliklerinin tespit edilmeye çalışıldığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Meksika'da geçen yıl 31 binden fazla kişinin cinayet kurbanı olduğu ifade ediliyor.
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