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Dünya
DHA
Haber Giriş: 19.01.2020 - 15:49,Son Güncelleme:/

Korkunç olay! Bakımevinde yangın: 8 ölü, 30 yaralı

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Korkunç olay! Bakımevinde yangın: 8 ölü, 30 yaralı

Çekya'nın Vejprty kasabasındaki bakımevinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 30 kişi yaralandı.

Çekya Radyosunun haberine göre, Almanya sınırında bulunan Vejprty kasabasındaki yaşlı bakımevinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 30 kişi yaralandı.

Korkunç olay Bakımevinde yangın: 8 ölü, 30 yaralı

Başbakan Andrej Babis'in beraberindeki heyetle, yangının yaşandığı kasabada incelemelerde bulunacağı belirtildi.

Korkunç olay Bakımevinde yangın: 8 ölü, 30 yaralı

Olayın, ülke yakın tarihinde meydana gelen ikinci büyük yangın felaketi olduğu ifade ediliyor.

Korkunç olay Bakımevinde yangın: 8 ölü, 30 yaralı

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