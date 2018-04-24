Korkunç! Kanadalı turistin boynuna ip bağlayıp ormanda linç ettiler
Amazonların Peru kısmında yaşayan yerliler, 81 yaşındaki şifacılarını öldürmekle suçladıkları Kanadalı turistin boynuna ip bağlayıp, yerlerde sürükledi.
Peru'daki Amazon ormanları inanılmaz bir vahşete sahne oldu.
Peru yerlileri, 81 yaşındaki şifacı Olivia Arevalo’yı öldürmekle suçladıkları Kanadalı Sebastian Woodroffe’u linç etti.
41 yaşındaki Kanadalı adamın ölmeden önce, boynunda iple sürüklenirken, yerlilere yalvardığı anları kamera kaydetti.
Bir süredir bölgede yaşayan Woodroffe’nin ayahuasca isimli halisünasyonlara neden olan bitki hakkında Arevalo’dan bilgi aldığı öne sürülüyor.
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