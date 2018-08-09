Korkunç... Çocuklar öldü
Yemen'in kuzeyindeki Sada ilinde çocukları taşıyan bir otobüse düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre çoğu çocuk 39 kişinin öldüğünü, 51 kişinin yaralandığını açıkladı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in kuzeyindeki Sada ilinin hedef alınmasının "meşru bir askeri eylem" olduğunu belirtti.
Husilere ait "El-Mesira" televizyonunda yayınlanan haberde, Sada'nın Dahyan kentinde çocukları taşıyan bir otobüsü hedef alan saldırıda, ilk belirlemelere göre çoğu çocuk 39 kişinin yaşamını yitirdiği, 51 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Suudi Arabistan-ABD uçakları tarafından düzenlendiği iddia edilen saldırıda, hayatını kaybedenler arasında öğretmenlerin de olduğu aktarıldı.
Haberde ayrıca, otobüsün, Dahyan'daki bir çarşının ortasında hedef alınmasının ölü sayınının artmasına neden olduğu kaydedildi.
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ise sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, ekiplerinin olabildiğince fazla sayıda kişiyi kurtarmak için çalıştığına işaret ederek, Sada'daki hastanelerin teknik ekiplerle desteklendiğini belirtti.
ICRC, daha önce yaptığı açıklamada, Yemen'in kuzeyindeki Sada ilinde çocukları taşıyan bir otobüse düzenlenen saldırıda onlarca ölü ve yaralı olduğunu belirtmişti.
AÇIKLAMA: MEŞRU BİR EYLEM
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in kuzeyindeki Sada ilinin hedef alınmasının "meşru bir askeri eylem" olduğunu belirtti. Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon güçleri sözcüsü Albay Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, "Sada ilinin hedef alınması, meşru bir askeri eylem." ifadesini kullandı.
Maliki, Suudi Arabistan'ın Cazan kentinde sivillere yönelik düzenlenen, ölü ve yaralıların olduğu saldırıya işaret ederek, eylemde bu saldırıyı planlayan ve uygulayan unsurların hedef alındığını kaydetti.
Bu eylemin, "uluslararası insancıl hukuka ve teamüllere uygun" olduğunu aktaran Maliki, koalisyon güçlerinin, "İran'a bağlı Husi militanların, çocukları savaşa seferber edilmesi ve savaş alanında bir araç olarak kullanılması gibi suç ve terör eylemleri" karşısında tüm tedbirleri alacağına dikkati çekti.
Maliki, "balistik füze atılması ve sivillerin hedef alınmasından sorumlu terör unsurları ve liderlerinin hesap vereceğini" kaydederek, bunun, koalisyon tarafından sarf edilen "terör unsurlarının bölgesel ve uluslararası güvenliğe zarar vermesini engelleme çabaları" çerçevesinde yapılacağını aktardı.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, dün akşam Yemen'deki Husilerin attığı balistik füzenin imhası sırasında çevreye yayılan şarapnel parçalarının Cazan kentinde bir kişinin ölümüne, 11 kişinin yaralanmasına neden olduğunu açıklamıştı.
Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.
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