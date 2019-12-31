Haber Giriş: 31.12.2019 - 08:00,
Korkunç cinayeti itiraf etti
Rusya’da 24 yaşındaki sevgilisi Anastasia Yeschenko’yu öldüren ‘Legion d’Honneur’ nişanı sahibi ünlü tarihçi Oleg Sokolov, hücresinden çıkarılarak Saint Petersburg’daki cinayeti işlediği eve getirildi.
63 yaşındaki Napolyon uzmanının genç kadının bedenine ait parçaları nehre attığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından kadının bacakları bir torbanın içinde Moika Nehri’nde bulundu. Sokolov, ifadesinde Yeschenko ile gelecek yıl evlenmeyi planladıklarını söyledi.
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