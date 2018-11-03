Korkulara oynuyor
6 Kasım Kongre ara seçimleri yaklaştıkça ABD Başkanı Trump, Orta Amerika’dan kuzeye yürüyen göçmen kafileleriyle ilgili seçmen endişelerini oya çevirmeyi umuyor. ABD güçlerinin sınırda taş atarlarsa göçmenlere ateşle yanıt verebileceğini söyleyen Trump, sığınma hakkı konusunda da kısıtlamalara gideceklerini belirtti.
ABD’de Kongre ara seçimlerine sadece günler kala Orta Amerika ülkelerinden Amerika’ya yürüyen göçmen kafileleri, Trump yönetiminin seçim kampanyasının en önemli maddelerinden birine dönüştü. ABD Başkanı Donald Trump’ın bu olay üzerinden seçmen tabanındaki yasadışı göçe dair korkuyu oya çevirme çabasında olduğu yorumları yapılıyor. Zira anketlere göre Kongre’nin üst kanadı Senato’da partisi Cumhuriyetçiler’in çoğunluğunu koruması beklenirken, alt kanat Temsilciler Meclisi’nde ise Demokratlar’ın üstünlüğü ele geçirmesi ihtimali mevcut.
TRUMP DOZU YÜKSELTTİ
Önceki gün, ABD’ye hareket eden bu konvoydaki göçmenlerin sınırda Amerikan güvenlik güçlerine taş atması halinde ateşle karşılık verilebileceğini söyleyen Trump, bu kez bu göçmenlerin başvurularını reddetmeyi öngören bir başkanlık kararnamesi planlıyor. Beyaz Saray’da açıklama yapan Trump, ülkeye kaçak giren göçmenlerin iltica başvurularını reddetmek için hazırlık yaptıklarını belirterek, “İltica etmek isteyen göçmenlerin hukuka uygun bir şekilde sınırlardaki resmi kontrol noktalarında olmaları gerekiyor” dedi. Trump dün ikinci açıklamasında ise taş atan göçmenlerin gözaltına alınacağını, onlara silahla karşılık verilmeyeceğini söyledi.
‘İLTİCA SİSTEMİ OYUN OLDU’
“Sığınma hakkı isteyen göçmenler kendilerini yasal şekilde giriş noktasında kaydettirmek zorundalar” diyen Trump, “Kanunlarımızı çiğnemeyi ve yasadışı şekilde girmeyi tercih edenler artık ülkemize kabul hakkı kazanmak için haksız iddiada bulunamayacaklar” dedi. Trump, yasaların göçmenler tarafından kötüye kullanıldığını savunarak, ABD iltica sisteminin “oyuna” çevrildiğini de ileri sürdü.
‘AMAÇLARI ABD’YE GELMEK’
Farklı Latin Amerika ülkelerinin vatandaşlarının ülkelerindeki şiddet olaylarını gerekçe göstererek ABD’ye doğru yürüdüğüne vurgu yapan Donald Trump, Meksika’nın bu insanlara iş imkânı sunmasına rağmen konvoyun ABD’ye doğru yürümesini ise “Bu insanların güvenlik kaygısı sebebiyle ülkelerinden ayrıldığını düşünmüyorum. Amaçları ABD’ye gelmek” dedi.
BİLGİ NOTU
ABD Başkanı Trump, daha önce yaptığı açıklamada mülteci kafilelerinin ABD’ye girişine izin vermeyeceklerini belirterek, Meksika sınırına 15 bin civarında asker göndereceklerini dile getirmişti. BM, Orta Amerika’dan ABD’ye ulaşmak için yola çıkan “göçmen kervanı”na 7 binden fazla kişinin katıldığını bildirmişti.
SIĞINMA HAKKINA KISITLAMA MI
Amerikan VOA’nın haberine göre Trump, iddia ettiği gibi bir başkanlık kararnamesi imzalarsa sığınma hakkına yönelik uygulama değişecek.
Trump’ın detaylandırdığı yeni göçmen politikasına göre ABD hükümeti ülkenin yasal giriş limanlarını ve gümrük kapılarını kullanmayanlara sığınma hakkı vermeyecek.
ABD’de şu anda yürürlükte olan Göç ve Uyruk Yasası, önceden belirlenmiş bir giriş merkezini kullanıp kullanmamasından bağımsız olarak her göçmenin sığınma hakkı için başvuruda bulunmasına imkân tanıyor.
Yeni uygulama yürürlüğe girerse sığınmacı başvuruları sadece belirlenen giriş merkezlerinden yapılabilecek.
OPRAH, TRUMP’A KARŞI SAHAYA ÇIKTI
ABD Başkanı Trump gibi bir televizyon yıldızı olan Oprah Winfrey, Demokrat Parti’nin seçim kampanyaları için sahaya çıktı. Winfrey, Georgia eyaletinde Demokrat aday Stacey Abrams için destek kampanyası yürüttü. Abrams, ülkenin ilk siyah kadın eyalet valisi olmayı amaçlıyor.
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