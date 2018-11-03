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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
03.11.2018 - 00:42, Son Güncelleme:

Korkulara oynuyor

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Korkulara oynuyor

6 Kasım Kongre ara seçimleri yaklaştıkça ABD Başkanı Trump, Orta Amerika’dan kuzeye yürüyen göçmen kafileleriyle ilgili seçmen endişelerini oya çevirmeyi umuyor. ABD güçlerinin sınırda taş atarlarsa göçmenlere ateşle yanıt verebileceğini söyleyen Trump, sığınma hakkı konusunda da kısıtlamalara gideceklerini belirtti.

ABD’de Kongre ara seçimlerine sadece günler kala Orta Amerika ülkelerinden Amerika’ya yürüyen göçmen kafileleri, Trump yönetiminin seçim kampanyasının en önemli maddelerinden birine dönüştü. ABD Başkanı Donald Trump’ın bu olay üzerinden seçmen tabanındaki yasadışı göçe dair korkuyu oya çevirme çabasında olduğu yorumları yapılıyor. Zira anketlere göre Kongre’nin üst kanadı Senato’da partisi Cumhuriyetçiler’in çoğunluğunu koruması beklenirken, alt kanat Temsilciler Meclisi’nde ise Demokratlar’ın üstünlüğü ele geçirmesi ihtimali mevcut.

TRUMP DOZU YÜKSELTTİ

Önceki gün, ABD’ye hareket eden bu konvoydaki göçmenlerin sınırda Amerikan güvenlik güçlerine taş atması halinde ateşle karşılık verilebileceğini söyleyen Trump, bu kez bu göçmenlerin başvurularını reddetmeyi öngören bir başkanlık kararnamesi planlıyor. Beyaz Saray’da açıklama yapan Trump, ülkeye kaçak giren göçmenlerin iltica başvurularını reddetmek için hazırlık yaptıklarını belirterek, “İltica etmek isteyen göçmenlerin hukuka uygun bir şekilde sınırlardaki resmi kontrol noktalarında olmaları gerekiyor” dedi. Trump dün ikinci açıklamasında ise taş atan göçmenlerin gözaltına alınacağını, onlara silahla karşılık verilmeyeceğini söyledi.

‘İLTİCA SİSTEMİ OYUN OLDU’

“Sığınma hakkı isteyen göçmenler kendilerini yasal şekilde giriş noktasında kaydettirmek zorundalar” diyen Trump, “Kanunlarımızı çiğnemeyi ve yasadışı şekilde girmeyi tercih edenler artık ülkemize kabul hakkı kazanmak için haksız iddiada bulunamayacaklar” dedi. Trump, yasaların göçmenler tarafından kötüye kullanıldığını savunarak, ABD iltica sisteminin “oyuna” çevrildiğini de ileri sürdü.

‘AMAÇLARI ABD’YE GELMEK’

Farklı Latin Amerika ülkelerinin vatandaşlarının ülkelerindeki şiddet olaylarını gerekçe göstererek ABD’ye doğru yürüdüğüne vurgu yapan Donald Trump, Meksika’nın bu insanlara iş imkânı sunmasına rağmen konvoyun ABD’ye doğru yürümesini ise “Bu insanların güvenlik kaygısı sebebiyle ülkelerinden ayrıldığını düşünmüyorum. Amaçları ABD’ye gelmek” dedi. 

BİLGİ NOTU

ABD Başkanı Trump, daha önce yaptığı açıklamada mülteci kafilelerinin ABD’ye girişine izin vermeyeceklerini belirterek, Meksika sınırına 15 bin civarında asker göndereceklerini dile getirmişti. BM, Orta Amerika’dan ABD’ye ulaşmak için yola çıkan “göçmen kervanı”na 7 binden fazla kişinin katıldığını bildirmişti.

Korkulara oynuyor

SIĞINMA HAKKINA KISITLAMA MI

Amerikan VOA’nın haberine göre Trump, iddia ettiği gibi bir başkanlık kararnamesi imzalarsa sığınma hakkına yönelik uygulama değişecek.

Trump’ın detaylandırdığı yeni göçmen politikasına göre ABD hükümeti ülkenin yasal giriş limanlarını ve gümrük kapılarını kullanmayanlara sığınma hakkı vermeyecek.

ABD’de şu anda yürürlükte olan Göç ve Uyruk Yasası, önceden belirlenmiş bir giriş merkezini kullanıp kullanmamasından bağımsız olarak her göçmenin sığınma hakkı için başvuruda bulunmasına imkân tanıyor.

Yeni uygulama yürürlüğe girerse sığınmacı başvuruları sadece belirlenen giriş merkezlerinden yapılabilecek. 

Korkulara oynuyor

OPRAH, TRUMP’A KARŞI SAHAYA ÇIKTI

ABD Başkanı Trump gibi bir televizyon yıldızı olan Oprah Winfrey, Demokrat Parti’nin seçim kampanyaları için sahaya çıktı. Winfrey, Georgia eyaletinde Demokrat aday Stacey Abrams için destek kampanyası yürüttü. Abrams, ülkenin ilk siyah kadın eyalet valisi olmayı amaçlıyor.

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