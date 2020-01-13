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Dünya
AA
Haber Giriş: 13.01.2020 - 22:13,Son Güncelleme:/

Korkulan oldu! Yeniden harekete geçti!

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Korkulan oldu! Yeniden harekete geçti!

Ekvador'a bağlı Galapagos Adaları'nda La Cumbre Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Ekvador'un Galapagos Ulusal Park İdaresinden yapılan açıklamada, Fernandina Adası'ndaki La Cumbre Yanardağı'nda volkanik faaliyet tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, yanardağın iki yıla yakın aradan sonra yeniden lav püskürtmeye başladığı belirtildi.

1476 metrelik yanardağ en son 2018'de faaliyete geçmişti.

İnsan yerleşiminin bulunmadığı Fernandina Adası, aralarında iguana ve penguenlerin olduğu çok sayıda hayvan türüne ev sahipliği yapıyor.

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