Kim Jong-un'un kız kardeşi resmi heyette

Kim Jong-un’un kız kardeşi, 1950-53 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan beri Kuzey Kore’yi yöneten aileden Güney Kore’ye ziyarette bulunan ilk kişi oldu.



Kim Yo Jong ve Kuzeyn Kore siyasi heyetinin başkanı Kim Yong Nam.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kim Yo Jong ve heyetin başkanı Kim Yong Nam’ı yarın başkent Seul’deki başkanlık sarayında verilecek öğle yemeğine davet etti. Bu, uzun süredir iki düşman komşu arasındaki en önemli diplomatik olay olacak.

Bu arada, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, bugün yaptığı açıklamada Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’in kendisine Kuzey Kore’ye daha fazla yaptırım uygulanmasından yana olduğunu söylediğini anlattı. Pence’in ifadesine göre Moon bu baskının Kuzey Kore’yi diyaloğa ittiğini düşünüyor.