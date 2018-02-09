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    Kim Jong-un'un kız kardeşi resmi heyette

    Hürriyet Haber
    09.02.2018 - 11:44 | Son Güncelleme:

    Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’un 30 yaşındaki kız kardeşi Kim Yo Jong, ülkesinin siyasi temsilci heyetiyle birlikte bugün başlayacak Kış Olimpiyatları'nın açılış töreni için Güney Kore’ye gitti. Heyetin başında 90 yaşındaki Kim Yong Nam bulunuyor. Ancak en çok dikkati Kim Yon Jong çekti.

    Kim Jong-un’un kız kardeşi, 1950-53 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan beri Kuzey Kore’yi yöneten aileden Güney Kore’ye ziyarette bulunan ilk kişi oldu.

    Kim Jong-unun kız kardeşi resmi heyette
    Kim Yo Jong ve Kuzeyn Kore siyasi heyetinin başkanı Kim Yong Nam.

    Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kim Yo Jong ve heyetin başkanı Kim Yong Nam’ı yarın başkent Seul’deki başkanlık sarayında verilecek öğle yemeğine davet etti. Bu, uzun süredir iki düşman komşu arasındaki en önemli diplomatik olay olacak.

    Kim Jong-unun kız kardeşi resmi heyette

    Bu arada, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, bugün yaptığı açıklamada Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’in kendisine Kuzey Kore’ye daha fazla yaptırım uygulanmasından yana olduğunu söylediğini anlattı. Pence’in ifadesine göre Moon bu baskının Kuzey Kore’yi diyaloğa ittiğini düşünüyor.

    Kim Jong-unun kız kardeşi resmi heyette

    Etiketler: kuzey kore , kim jong un , kız kardeşi , güney kore , kış olimpiyatları
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