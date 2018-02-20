Korktuğu başına geldi

Buz pistinde altın madalya için mücadele eden Papadakis’in elbisesinin kopçası, partneri Guillaume Cizeron’la koreografisini sundukları sırada koptu ve göğsü ortaya çıktı. Büyük şok yaşayan sporcular, sanki hiçbir şey olmamış gibi danslarına devam ettiler. Cizeron, partnerine yardımcı olmak istediyse de işe yaramadı. Yaşadıkları şansızlığa rağmen danslarını en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalışan çift, seyircinin de takdirini topladı.

Gösteriden sonra basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Papadakis, o anları bu sözlerle anlattı: “Korktuğum kâbus başıma geldi. O sırada konsantrasyonum da bozuldu.”