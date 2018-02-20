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    Korktuğu başına geldi

    BERLİN
    20.02.2018 - 20:17 | Son Güncelleme:

    Güney Kore’de devam eden 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları’nda Fransız buz patenci Gabriella Papadakis, küçük bir şansızlık yaşadı.

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    • Korktuğu başına geldi
    • Korktuğu başına geldi
    • Korktuğu başına geldi
    • Korktuğu başına geldi

    Buz pistinde altın madalya için mücadele eden Papadakis’in elbisesinin kopçası, partneri Guillaume Cizeron’la koreografisini sundukları sırada koptu ve göğsü ortaya çıktı. Büyük şok yaşayan sporcular, sanki hiçbir şey olmamış gibi danslarına devam ettiler. Cizeron, partnerine yardımcı olmak istediyse de işe yaramadı. Yaşadıkları şansızlığa rağmen danslarını en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalışan çift, seyircinin de takdirini topladı. 

    Gösteriden sonra basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Papadakis, o anları bu sözlerle anlattı: “Korktuğum kâbus başıma geldi. O sırada konsantrasyonum da bozuldu.”

    Etiketler: Gabriella Papadakis , Korktuğu başına geldi , Avrupadan haberler , Güney Kore kış olimpiyatları
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