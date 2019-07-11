Körfez’e ortak deniz gücü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKörfez’e ortak deniz gücü
GeriDünya Körfez’e ortak deniz gücü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
11.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Körfez’e ortak deniz gücü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Körfez’e ortak deniz gücü

Trump yönetimi, İran’a karşı Körfez’de petrol tankerlerinin güvenliği için ortak askeri güç planlıyor. Buna göre ABD komuta, kontrol ve gözlem faaliyetlerini üstüne alacak. Katılan diğer ülkeler muharip gemileriyle devriye ve tankerlere eşlik görevlerini üstlenecek.

ABD Genelkurmay Başkanlığı, Basra Körfezi, Hürmüz ve Bab’ül Mendeb boğazlarında petrol tankerlerinin seyr-ü sefer güvenliğini sağlamak üzere çokuluslu bir askeri koalisyon planlandığını açıkladı. Amerikan Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, ülkesinin bu konuda siyasi irade gösteren bir dizi ülke ile temasta olduğunu bildirdi, fakat başka detay vermedi.

ABD KOMUTA EDECEK

Dunford, ABD’nin keşif faaliyetlerine liderlik ederek, bu ortak görev gücüne “komuta ve kontrol gemileri” sağlayacağını kaydetti. Bununla beraber, planlanan koalisyonun diğer üye ülkelerinin savaş gemileri devriye gezip, petrol tankerlerine eşlik edecek. Dunford’un tarif ettiği bölge İran destekli Şii Husilerin Suudi Arabistan’ın öncülüğündeki koalisyona karşı savaştığı Yemen kıyılarını da kapsıyor.

PETROLÜN BEŞTE BİRİ

Tüketilen küresel petrolün beşte biri Hürmüz Boğazı’ndan taşınıyor. Ortadoğu’dan Avrupa’ya giden tankerler ise Bab’ül Mendeb Boğazı’ndan Kızıldeniz’e oradan da Süveyş Kanalı’na yöneliyor. ABD’nin Körfez bölgesinde önemli bir askeri varlığı bulunuyor. Amerikan 5’inci Filosu’nun ana üssü Bahreyn’de. Cibuti, Kuveyt ve Umman’da da askeri deniz tesisleri bulunuyor. ABD, geçen mayısta İran’dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile dört nükleer silah kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü’nü Basra Körfezi’ne sevk etmişti. Birleşik Krallık’ın da Bahreyn’de bir deniz üssü bulunuyor.

BİLGİ NOTU

Washington yönetimi, geçen mayıs ve haziran aylarında Körfez’de 6 petrol tankerinin saldırıya uğramasından Tahran yönetimini sorumlu tutuyor. İran, ABD’ye ait keşif İHA’sını 20 Haziran’da düşürmüş, Trump misillemeden son anda vazgeçtiğini açıklamıştı. 

TRUMP: İRAN’A YAPTIRIMLAR KADEMELİ ARTACAK

İRAN’ın ABD’nin geçen yıl çıktığı 2015 tarihli nükleer anlaşmayı kademeli ihlal etme kararının ardından ABD Başkanı Donald Trump, yaptırımların da kademeli artacağına dair bir tweet paylaştı. Trump, “İran çoktan beri gizlice (uranyum) zenginleştiriyordu. John Kerry ile Obama yönetiminin 150 milyar dolarlık korkunç anlaşmasının tam ihlali. Hatırlayın, anlaşma birkaç yıl içinde son bulacaktı. Yaptırımlar çok yakında arttırılacak, kademeli olarak” diye yazdı. İran, anlaşmada yüzde 3.67 olarak belirlenen uranyum zenginleştirme oranını 4’e çıkardığını açıklamıştı. Nükleer bomba için yüzde 90’lık uranyum zenginleştirme gerekiyor. Öte yandan İran’ın başkenti Tahran’a giden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un üst düzey danışmanı Emmanuel Bonne, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile nükleer anlaşmayı görüştü. Şemhani, nükleer anlaşmayı tek taraflı sürdürmeyeceklerini ve taahhütlerin kademeli azaltılması kararının İran’ın “değişmez stratejisi” olduğunu söyledi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
İngiltere'nin ABD Büyükelçisi istifa etti
Merkel, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi
ABD'de dev operasyon! JP Morgan’a ait gemide 1.3 milyar dolarlık kokain yakalandı
Dışişleri'nden ABD'ye S-400 tepkisi