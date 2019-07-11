Körfez’e ortak deniz gücü
Trump yönetimi, İran’a karşı Körfez’de petrol tankerlerinin güvenliği için ortak askeri güç planlıyor. Buna göre ABD komuta, kontrol ve gözlem faaliyetlerini üstüne alacak. Katılan diğer ülkeler muharip gemileriyle devriye ve tankerlere eşlik görevlerini üstlenecek.
ABD Genelkurmay Başkanlığı, Basra Körfezi, Hürmüz ve Bab’ül Mendeb boğazlarında petrol tankerlerinin seyr-ü sefer güvenliğini sağlamak üzere çokuluslu bir askeri koalisyon planlandığını açıkladı. Amerikan Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, ülkesinin bu konuda siyasi irade gösteren bir dizi ülke ile temasta olduğunu bildirdi, fakat başka detay vermedi.
ABD KOMUTA EDECEK
Dunford, ABD’nin keşif faaliyetlerine liderlik ederek, bu ortak görev gücüne “komuta ve kontrol gemileri” sağlayacağını kaydetti. Bununla beraber, planlanan koalisyonun diğer üye ülkelerinin savaş gemileri devriye gezip, petrol tankerlerine eşlik edecek. Dunford’un tarif ettiği bölge İran destekli Şii Husilerin Suudi Arabistan’ın öncülüğündeki koalisyona karşı savaştığı Yemen kıyılarını da kapsıyor.
PETROLÜN BEŞTE BİRİ
Tüketilen küresel petrolün beşte biri Hürmüz Boğazı’ndan taşınıyor. Ortadoğu’dan Avrupa’ya giden tankerler ise Bab’ül Mendeb Boğazı’ndan Kızıldeniz’e oradan da Süveyş Kanalı’na yöneliyor. ABD’nin Körfez bölgesinde önemli bir askeri varlığı bulunuyor. Amerikan 5’inci Filosu’nun ana üssü Bahreyn’de. Cibuti, Kuveyt ve Umman’da da askeri deniz tesisleri bulunuyor. ABD, geçen mayısta İran’dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile dört nükleer silah kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü’nü Basra Körfezi’ne sevk etmişti. Birleşik Krallık’ın da Bahreyn’de bir deniz üssü bulunuyor.
BİLGİ NOTU
Washington yönetimi, geçen mayıs ve haziran aylarında Körfez’de 6 petrol tankerinin saldırıya uğramasından Tahran yönetimini sorumlu tutuyor. İran, ABD’ye ait keşif İHA’sını 20 Haziran’da düşürmüş, Trump misillemeden son anda vazgeçtiğini açıklamıştı.
TRUMP: İRAN’A YAPTIRIMLAR KADEMELİ ARTACAK
İRAN’ın ABD’nin geçen yıl çıktığı 2015 tarihli nükleer anlaşmayı kademeli ihlal etme kararının ardından ABD Başkanı Donald Trump, yaptırımların da kademeli artacağına dair bir tweet paylaştı. Trump, “İran çoktan beri gizlice (uranyum) zenginleştiriyordu. John Kerry ile Obama yönetiminin 150 milyar dolarlık korkunç anlaşmasının tam ihlali. Hatırlayın, anlaşma birkaç yıl içinde son bulacaktı. Yaptırımlar çok yakında arttırılacak, kademeli olarak” diye yazdı. İran, anlaşmada yüzde 3.67 olarak belirlenen uranyum zenginleştirme oranını 4’e çıkardığını açıklamıştı. Nükleer bomba için yüzde 90’lık uranyum zenginleştirme gerekiyor. Öte yandan İran’ın başkenti Tahran’a giden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un üst düzey danışmanı Emmanuel Bonne, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile nükleer anlaşmayı görüştü. Şemhani, nükleer anlaşmayı tek taraflı sürdürmeyeceklerini ve taahhütlerin kademeli azaltılması kararının İran’ın “değişmez stratejisi” olduğunu söyledi.
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