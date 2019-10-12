Körfez’de yeni tanker krizi
İRAN, dün Suudi Arabistan’ın Cidde kenti açıklarında seyir halindeki İran’a ait petrol tankerindeki patlamaların saldırı sonucu meydana geldiğini duyurdu.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Sabiti adlı İran bayraklı petrol tankerinin Kızıldeniz’in doğusunda seyir halindeyken iki kez hedef alındığını söyledi. Olayla ilgili ilk incelemelerin sonuçlandığını aktaran Musevi, “İran Ulusal Tanker Şirketi tarafından yapılan incelemeler, tankerin Kızıldeniz’in doğusundaki geçiş koridoru yakınlarındaki bir yerden iki kez hedef alındığını gösteriyor” dedi.
ABD ASKER GÖNDERİYOR
Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığı, İran tehdidi gerekçesiyle Suudi Arabistan’a yüzlerce asker, yeni hava unsurları, Patriot bataryaları ve bir Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) Sistemi göndereceğini açıkladı. Hoffman, “Daha önceki sevkiyatlarla birlikte geçen ayki onay kapsamında gönderilen asker sayısı 3 bine tekabül ediyor” bilgisini paylaştı.
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