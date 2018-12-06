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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
06.12.2018 - 18:29, Son Güncelleme:

Körfez'de yeni kriz: Dikkat çeken vurgu

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Körfez'de yeni kriz: Dikkat çeken vurgu

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Çabahar'daki intihar saldırısının yabancı destekli teröristler tarafından gerçekleştirildiğini ve bunun cezasız bırakılmayacağını belirtti.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yabancı destekli teröristler Çabahar'da masumları öldürdü ve yaraladı. Geçmişte olduğu gibi bu tür suçlar cezasız kalmayacak." ifadesini kullandı.

Bölgede faaliyet gösteren Cundullah adlı örgütün lideri Abdulmelik Rigi'nin 2010'da Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) dönerken İran istihbaratı tarafından yakalanması ve daha sonra idam edilmesine atıfta bulunan Zarif, "Aşırılık yanlıları 2010'da güvenlik servislerimiz tarafından BAE'den dönerken yakalandı. Bir kenara yazın: İran teröristleri ve efendilerini adalet önüne çıkaracak." ifadelerine yer verdi.

BAE'Yİ VURGULAMASI DİKKATİ ÇEKTİ

Zarif'in açıklamasında BAE'yi vurgulaması dikkati çekti. İran, 22 Eylül'de ülkenin güneybatısındaki Ahvaz kentindeki askeri törene düzenlenen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrası da Suudi Arabistan ve BAE'yi saldırıların arkasında olmakla suçlamıştı.

İran'ın güneydoğusundaki Çabahar kentinde sabah saatlerinde emniyet müdürlüğünü hedef alan intihar saldırısında 2 güvenlik görevlisi öldü, aralarında sivillerin de olduğu 27 kişi yaralandı. Saldırının bomba yüklü kamyonetle gerçekleştirildiği belirtildi.

SALDIRIYI "ENSARU'L FURKAN" ÖRGÜTÜNÜN ÜSTLENDİĞİ İDDİASI

Saldırıyı Sistan-Belucistan eyaletinde güvenlik güçlerine yönelik saldırılar düzenleyen "Ensaru'l Furkan" adlı örgütün üstlendiği iddia edilirken ancak İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur olay yerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Saldırıyı şu ana kadar hiçbir grup ya da kişi üstlenmedi." ifadelerini kullandı.

Ensaru'l Furkan adıyla bilinen örgüt ülkenin güneydoğusunda Pakistan sınırındaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde faaliyet gösteriyor. Söz konusu örgüt, geçen yıl ülkenin güneyindeki Ahvaz kentindeki petrol boru hattına düzenlenen saldırıyı üstlenmişti.
Umman Denizi kıyısında yer alan Çabahar, serbest ticaret bölgesi ve İran-Hindistan-Afganistan'ın ortak projesi Çabahar Limanı'na ev sahipliği yapıyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (06.12.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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