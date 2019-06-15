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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Körfez’de iki tankere saldırı... ABD ordusu video yayınladı

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Körfez’de iki tankere saldırı... ABD ordusu video yayınladı

Umman Körfezi’nde iki petrol tankerinin saldırıya uğramasının ardından ABD, olaya ilişkin bir ‘mayın’ videosu yayınladı. Görüntülerin ardından gemilerden birinin sahibi olan Japon şirket, saldırının mayınla düzenlenmesinin mümkün olmadığını, tanker mürettebatının havada uçan bir cisim gördüğünü duyurdu.

ABD, Ortadoğu’da suların yeniden ısınmasına neden olan tanker saldırılarının ardından ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı tarafından yayınlanan görüntülerle saldırının sorumlusu olarak İran’ı gösterdi. CENTCOM’un yayınladığı görüntülerde, İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait bir devriye botunun Umman Körfezi’nde saldırıya uğrayan tankerlerden birinden patlamamış mayınları topladığı iddia ediliyor.

Körfez’de iki tankere saldırı... ABD ordusu video yayınladı

ABD ordusu, Japon “Kokuka Courageous” tankerinde biri zarar görmüş (solda) diğeri de muhtemel limpet mayını olabilecek bir cismin fotoğrafını yayınladı. Öte yandan bu tankerden kurtarılan 21 kişilik mürettebata Amerikan USS Bainbridge destroyerinde yardım sağlandı.

TRUMP: İRAN YAPTI

Amerikan Fox News kanalına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Umman Körfezi’ndeki saldırının İran tarafından düzenlendiğini, ABD’nin de video görüntüleriyle bunu ortaya çıkardığını söyledi. İran’ı Hürmüz Boğazı’nı kapatmaması konusunda uyaran Trump, İran’ın boğazı kapatması durumunda ise bunun uzun süremeyeceğini öne sürdü. İran, ABD’nin sert ekonomik yaptırımları nedeniyle zaman zaman Hürmüz Boğazı’nı kapatma tehdidini gündeme getiriyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da saldırının İran tarafından yapıldığının ‘neredeyse kesin’ olduğunu söyleyerek Tahran’ı kınadı.

Körfez’de iki tankere saldırı... ABD ordusu video yayınladı

‘MAYIN DEĞİL’

ABD’nin yayınladığı görüntülere rağmen saldırıya uğrayan “Kokuka Courageous” isimli petrol tankerini işleten Japon şirketin yönetim kurulu başkanı Yutaka Katada, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki saldırı öncesinde mürettebatın havada uçuşan cisimler gördüğünü ve yakınlarda İran donanmasına ait gemi tespit edildiğini öne sürdü. Mürettebatın gördüğü uçan cisimlerin mermi olabileceğini belirten Katada, saldırının mayın ya da torpido ateşinden kaynaklandığını sanmadığını çünkü hasarın gövdenin su yüzeyinde kalan kısmında olduğunu ifade etti.

‘SABOTAJ DİPLOMASİSİ’

ABD’nin açık bir şekilde saldırıdan İran’ı sorumlu tutmasının ardından açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Umman Körfezi’ndeki petrol tankerlerine saldırılarla ilgili ABD’yi ‘sabotaj diplomasisi’ izlemekle suçladı. Zarif, Umman Körfezi’ndeki tanker saldırılarında İran’ı suçlayan ABD’nin gerçekçi deliller sunmadığı-nı savundu. Saldırıların failleri olarak ‘B Takımı’ olarak adlandırdığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid’i işaret eden Zarif, “ABD’nin (saldırıların hemen ardından) gerçekçi veya dolaylı kanıtlar sunmadan İran’a karşı iddialarda bulunması, B Takımı’nın İran’a karşı Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin diplomatik çabalarını da hedef alan sabotaj diplomasisine geçtiğini açıkça ortaya koyuyor” dedi.

BÖLGEYE AMERİKAN MUHRİBİ GÖNDERİLDİ

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Washington’un Ortadoğu’da yeni bir ihtilaf istemediği belirtilirken, USS Mason muhribinin, petrol tankerlerine yapılan saldırıların ardından yardım sağlamak için Umman Körfezi’ne gittiğini söyledi. CENTCOM Sözcüsü Albay Earl Brown, “USS Mason yardım sağlamak için olay yerine doğru gidiyor. ABD ve bölgedeki ortaklarımızın çıkarlarını savunmak için gerekli tüm önlemleri alacaktır. Saldırılar uluslararası sularda seyir özgürlüğü ve ticaret özgürlüğü için açık bir tehdittir” ifadelerini kullandı.

‘ABD DÜNYA İÇİN TEHLİKELİ’

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD hükümetinin, bölge ve dünya istikrarı için tehlikeli duruma geldiğini söyledi. Ruhani, ABD hükümetinin son iki yıldır tüm uluslararası düzen ve kuralları ihlal edip; ekonomik, mali ve askeri imkânlarını kullanarak, bölgenin ve dünyanın istikrarı için ciddi bir tehdit haline geldiğini söyleyerek üyelerin yükümlülüklerini yerine getireceğini söyledi. Ruhani’nin Bişkek’te görüştüğü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping bölgedeki olaylara rağmen Çin’in İran ile ilişkilerini sağlam bir şekilde geliştirmek istediğini söyledi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, hiç kimsenin bölgede savaş görmek istemediğini, tüm tarafların diyalog yoluyla sorunu çözebileceğini söyledi. Çin ve İran’ın enerji sektöründe yakın bağları olduğunu belirten Shuang, Çin’in enerji güvenliğini ve şirketlerinin yasal haklarını korumaya devam edeceğini de sözlerine ekledi. Çin’in yanı sıra Avrupa Birliği ve Rusya da tanker saldırısı konusunda taraflara sağduyu çağrısında bulunuyor.

BİLGİ NOTU: Umman Körfezi’nde seyreden Norveçli “Front Altair” ve Japon “Kokuka Courageous” adlı petrol tankerleri önceki sabah saldırıya uğradıkları gerekçesiyle ABD Donanması’na yardım çağrısında bulunmuştu.

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