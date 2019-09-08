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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
08.09.2019 - 17:40, Son Güncelleme:

Kore Yarımadası'nı tayfun vurdu

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Kore Yarımadası'nı tayfun vurdu

Kore Yarımadası'nı etkisi altına alan Lingling Tayfunu nedeniyle Kuzey Kore'de 5 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

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  • Kore Yarımadasını tayfun vurdu
  • Kore Yarımadasını tayfun vurdu
  • Kore Yarımadasını tayfun vurdu
  • Kore Yarımadasını tayfun vurdu
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Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın haberinde, Güney Kore'nin ardından dün yerel saatle 14.00'ten bu gece yarısına kadar ülkede etkisini gösteren tayfunda 5 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Haberde, tayfun ve beraberinde getirdiği şiddetli yağışlar nedeniyle ülkedeki 460 evin ve 15 kamu binasının tamamen ya da kısmen yıkıldığı, hasar gördüğü veya sular altında kaldığı belirtildi.

Tayfunda, 46 bin 200 hektar tarım arazisinde ekili mahsulün söküldüğü, toprak ya da sulara gömüldüğünün kaydedildiği haberde, tayfundan etkilenen bölgelerde iyileştirme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

SAATTE YAKLAŞIK 196 KİLOMETREYE KADAR ÇIKMIŞTI

Güney Kore Meteoroloji Kurumu, dün tayfunun taşıdığı rüzgarın hızının gün içinde saatte 195,8 kilometre olarak ölçüldüğünü duyurmuştu.

Hükümetin afetle mücadele kurumundan yapılan açıklamada ise ülkeyi dün etkisi altına alan Lingling Tayfunu'nda 3 kişinin öldüğü, 23 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Açıklamada, tayfunda yaklaşık 3 bin 600 mülkün hasar gördüğü, 7 bin hektardan fazla tarım arazisinin de etkilendiği kaydedilmişti.

Diğer yandan, Güney Kore'de devlete ait Kore Elektrik Üretim Şirketi KEPCO, tayfun nedeniyle yaşanan elektrik kesintisinden etkilenen 160 binden fazla hanenin yüzde 99,7'sine bu sabah itibarıyla yeniden elektrik verilmeye başlandığını duyurmuştu.

Yetkililer, Lingling Tayfunu'nun dün öğleden sonra Kuzey Kore'ye ulaştığını aktarmıştı.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da, "ülkede tüm ekili alanlarda ve birimlerde, afetlerden kaynaklanacak zararı önlemek için sıkı tedbirlerin alınacağı" bilgisi paylaşılmıştı.

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