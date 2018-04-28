Kore Yarımadası’nda tarihi gün... 65 yıl sonra barış adımı
Kore Yarımadası dün barış yolunda tarihi bir gün yaşadı. Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü’nde bir araya geldi. Kim Jong-un Güney Kore’ye ayak basan ilk Kuzey Kore lideri olurken, iki lider 65 yıldır teknik olarak devam eden savaş halini bu yıl içinde bir anlaşmayla bitirme kararı aldı.
TARİHİ görüşme için dün yerel saatle 06.40 sularında Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’dan yola çıkan Kim, Panmunjom’a ulaşan Güney Kore lideri Moon ile görüşmek için iki ülke sınırının güney tarafına geçti. Kim Jong-un güneye adım atarken Güney Koreli mevkidaşı onun elini tutarak yardım etti. Daha sonra kısa bir süre Kuzey Kore toprağına geçen iki lider görüşmelerine güneyde devam etti. Görüşmeler sonrasında Kim Jong-un ile Moon Jae-in, Kore Yarımadası’nın “nükleer silahlardan tamamen arındırılması” amacıyla ortak deklarasyon imzaladı. Deklarasyonda Kuzey ve Güney Kore’nin iki ülke arasındaki savaşı bu yıl nihai olarak sonlandırma amacında mutabık kaldığı ilan edildi. “İki lider 80 milyonluk Kore halkının ve tüm dünyanın önünde Kore Yarımadası’nda bundan böyle savaş olmayacağını ve yeni bir barış devrinin açıldığını resmen ilan eder” sözlerinin yer aldığı deklarasyonda tarafların silahlanmayı azaltma, ‘düşmanca eylemleri’ kesme, iki ülke arasındaki sınırın ‘barış bölgesine’ çevrilmesi sözleri yer aldı.
‘FÜZELERLE UYKUNUZU BÖLMEYECEĞİM’
Kore Savaşı’ndan bu yana Güney Kore topraklarına ayak basan ilk Kuzey Koreli lider olan Kim, ziyaretçi defterine, “Yeni bir tarih başlıyor” diye yazdı. Güney Kore Devlet Başkanı Moon’un Sözcüsü, Kim’in, Moon’a, “Füze denemeleri sebebiyle sürekli erken uyandığınızı duydum. Bundan böyle uykunuzu bölmeyeceğime söz veriyorum” dediğini aktardı. İki lider, sınır bölgesinde kayadan bir plaketin açılışını yaptı, barışı simgeleyen bir çam ağacı dikti. Güney Kore liderinin sonbaharda Pyongyang’ı ziyaret edeceği ve iki liderin “düzenli olarak görüşeceği ayrıca doğrudan telefon görüşmeleri yapacağı” belirtildi. Deklarasyonun imzalanmasının ardından iki lider sarılarak birbirini kutladı.
TRUMP: ZAMAN GÖSTERECEK
ABD Başkanı Trump, zirvenin hemen ardından yaptığı Twitter paylaşımında, “İyi şeyler oluyor ama sadece zaman gösterecek” dedi. Almanya Başbakanı Merkel ile görüşmesinin ardından konuşan Trump, eski yönetimin hatalarını tekrarlamayacaklarını ve nükleerden vazgeçene kadar Pyongyang’a baskı yapmaya devam edeceklerini söyledi.
NÜKLEERDEN ARINDIRILMIŞ YARIMADA
Kore liderlerinin imzaladığı ve yarımadada barış amaçlayan deklarasyonda yer alan bazı maddeler şöyle:
- İki Kore, nükleersiz bir Kore Yarımadası yaratma ortak amacını gerçekleştirmek için yarımadanın nükleer silahlardan tamamen arındırılmasını onayladı.
- İki Kore, birbirlerine yönelik tüm güç kullanma eylemlerini yasaklayan saldırmazlık paktına katı şekilde uymayı kabul etti. 1 Mayıs itibarıyla iki ülke arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge bir ‘barış bölgesine’ çevrilecek.
Kuzey Kore lideri limuzinine bindiğinde, resmi araca hafif tempoda koşarak eşlik eden 12 özel koruması dikkat çekti. Bu korumalar Kim’i taşıyan aracın etrafında etten duvar oluşturdu.
ERDOĞAN: DESTEKLİYORUM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından Türkçe ve Korece yayınladığı mesajında, “Koreler arası ilişkilerin geliştirilmesi ve Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması yolunda atılan tarihi adımı destekliyor ve sürecin başarıyla sürdürülmesini diliyorum” dedi.
RUSYA: ÖNEMLİ BİR ADIM
Rusya Dışişleri Bakanlığı, zirveyi önemli bir adım olarak nitelendirilerek “Üçlü işbirliğinin geliştirilmesi yoluyla Kuzey ve Güney Kore arasında fiili işbirliği kurulmasını sağlamaya hazırız” açıklamasında bulundu.
ÇİN: TAKDİR EDİYORUZ
Çin Dışişleri Bakanlığı tarihi görüşmeyi takdir ettiklerini belirterek, zirveden olumlu sonuçlar alınmasını ve zirvenin Kore Yarımadası’nın uzun dönemli istikrarı için yeni bir dönüm noktası olmasını diledi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle