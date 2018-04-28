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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
28.04.2018 - 00:53, Son Güncelleme:

Kore Yarımadası’nda tarihi gün... 65 yıl sonra barış adımı

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Kore Yarımadası’nda tarihi gün... 65 yıl sonra barış adımı

Kore Yarımadası dün barış yolunda tarihi bir gün yaşadı. Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü’nde bir araya geldi. Kim Jong-un Güney Kore’ye ayak basan ilk Kuzey Kore lideri olurken, iki lider 65 yıldır teknik olarak devam eden savaş halini bu yıl içinde bir anlaşmayla bitirme kararı aldı.

TARİHİ görüşme için dün yerel saatle 06.40 sularında Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’dan yola çıkan Kim, Panmunjom’a ulaşan Güney Kore lideri Moon ile görüşmek için iki ülke sınırının güney tarafına geçti. Kim Jong-un güneye adım atarken Güney Koreli mevkidaşı onun elini tutarak yardım etti. Daha sonra kısa bir süre Kuzey Kore toprağına geçen iki lider görüşmelerine güneyde devam etti. Görüşmeler sonrasında Kim Jong-un ile Moon Jae-in, Kore Yarımadası’nın “nükleer silahlardan tamamen arındırılması” amacıyla ortak deklarasyon imzaladı. Deklarasyonda Kuzey ve Güney Kore’nin iki ülke arasındaki savaşı bu yıl nihai olarak sonlandırma amacında mutabık kaldığı ilan edildi. “İki lider 80 milyonluk Kore halkının ve tüm dünyanın önünde Kore Yarımadası’nda bundan böyle savaş olmayacağını ve yeni bir barış devrinin açıldığını resmen ilan eder” sözlerinin yer aldığı deklarasyonda tarafların silahlanmayı azaltma, ‘düşmanca eylemleri’ kesme, iki ülke arasındaki sınırın ‘barış bölgesine’ çevrilmesi sözleri yer aldı.

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Kimin adamları dünya gündeminde
Kim'in adamları dünya gündeminde!

‘FÜZELERLE UYKUNUZU BÖLMEYECEĞİM’
Kore Savaşı’ndan bu yana Güney Kore topraklarına ayak basan ilk Kuzey Koreli lider olan Kim, ziyaretçi defterine, “Yeni bir tarih başlıyor” diye yazdı. Güney Kore Devlet Başkanı Moon’un Sözcüsü, Kim’in, Moon’a, “Füze denemeleri sebebiyle sürekli erken uyandığınızı duydum. Bundan böyle uykunuzu bölmeyeceğime söz veriyorum” dediğini aktardı. İki lider, sınır bölgesinde kayadan bir plaketin açılışını yaptı, barışı simgeleyen bir çam ağacı dikti. Güney Kore liderinin sonbaharda Pyongyang’ı ziyaret edeceği ve iki liderin “düzenli olarak görüşeceği ayrıca doğrudan telefon görüşmeleri yapacağı” belirtildi. Deklarasyonun imzalanmasının ardından iki lider sarılarak birbirini kutladı.  

Kore Yarımadası’nda tarihi gün... 65 yıl sonra barış adımı

TRUMP: ZAMAN GÖSTERECEK
ABD Başkanı Trump, zirvenin hemen ardından yaptığı Twitter paylaşımında, “İyi şeyler oluyor ama sadece zaman gösterecek” dedi. Almanya Başbakanı Merkel ile görüşmesinin ardından konuşan Trump, eski yönetimin hatalarını tekrarlamayacaklarını ve nükleerden vazgeçene kadar Pyongyang’a baskı yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Kore Yarımadası’nda tarihi gün... 65 yıl sonra barış adımı

NÜKLEERDEN ARINDIRILMIŞ YARIMADA
Kore liderlerinin imzaladığı ve yarımadada barış  amaçlayan  deklarasyonda yer alan bazı maddeler şöyle:

- İki Kore, nükleersiz bir Kore Yarımadası yaratma ortak amacını gerçekleştirmek için yarımadanın nükleer silahlardan tamamen arındırılmasını onayladı.

- İki Kore, birbirlerine yönelik tüm güç kullanma eylemlerini yasaklayan saldırmazlık paktına katı şekilde uymayı kabul etti. 1 Mayıs itibarıyla iki ülke arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge bir ‘barış bölgesine’ çevrilecek.

Kore Yarımadası’nda tarihi gün... 65 yıl sonra barış adımı
Kuzey Kore lideri limuzinine bindiğinde, resmi araca hafif tempoda koşarak eşlik eden 12 özel koruması dikkat çekti. Bu korumalar Kim’i taşıyan aracın etrafında etten duvar oluşturdu.

ERDOĞAN: DESTEKLİYORUM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından Türkçe ve Korece yayınladığı mesajında, “Koreler arası ilişkilerin geliştirilmesi ve Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması yolunda atılan tarihi adımı destekliyor ve sürecin başarıyla sürdürülmesini diliyorum” dedi.

RUSYA: ÖNEMLİ BİR ADIM
Rusya Dışişleri Bakanlığı, zirveyi önemli bir adım olarak nitelendirilerek “Üçlü işbirliğinin geliştirilmesi yoluyla Kuzey ve Güney Kore arasında fiili işbirliği kurulmasını sağlamaya hazırız” açıklamasında bulundu.

ÇİN: TAKDİR EDİYORUZ
Çin Dışişleri Bakanlığı tarihi görüşmeyi takdir ettiklerini belirterek, zirveden olumlu sonuçlar alınmasını ve zirvenin Kore Yarımadası’nın uzun dönemli istikrarı için yeni bir dönüm noktası olmasını diledi.

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