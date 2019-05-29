Kopyacı robot
ABD’de Brown Üniversitesi’nde geliştirilen bir robot, kendisine gösterilen herhangi bir dilde yazılan içerikleri kopya ederek yeniden yazabiliyor. Robot ayrıca Mona Lisa tablosunu ana hatlarıyla çizebiliyor.
Robot özel bir algoritma kullanarak her kalem vuruşunun nasıl ve nereye yapılacağına karar veriyor. Robot sadece hedef yazı veya görsele bakarak, bu içeriği kesintisiz bir şekilde yeniden üretiyor. Söz konusu robot ayrıca iki ilave algoritma tarafından beslenerek kendi başına öğrenebiliyor. Örneğin robot Japonca karakterleri yazmayı öğrendikten sonra aralarında Hintçe, Yunanca ve İngilizce’nin de olduğu 10 farklı dilde yazabilmiş.
MONA LİSA’YI ÇİZEBİLİYOR
Bir görseli çizgi çizgi oluşturan yazıcıdan farklı olarak, bir insan gibi çizim yapabilen robot, Leonardo da Vinci’nin ünlü eseri Mona Lisa tablosunu ana hatlarıyla çizebiliyor. Robot, bir testte 6 yaşındaki çocukların “merhaba” yazılarını da öğrenip kolayca kopyalamış. Brown Üniversitesi uzmanlarına göre robot, yüzde 93 doğruluk ile içerikleri kopyalıyor.
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