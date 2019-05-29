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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
29.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kopyacı robot

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Kopyacı robot

ABD’de Brown Üniversitesi’nde geliştirilen bir robot, kendisine gösterilen herhangi bir dilde yazılan içerikleri kopya ederek yeniden yazabiliyor. Robot ayrıca Mona Lisa tablosunu ana hatlarıyla çizebiliyor.

Robot özel bir algoritma kullanarak her kalem vuruşunun nasıl ve nereye yapılacağına karar veriyor. Robot sadece hedef yazı veya görsele bakarak, bu içeriği kesintisiz bir şekilde yeniden üretiyor. Söz konusu robot ayrıca iki ilave algoritma tarafından beslenerek kendi başına öğrenebiliyor. Örneğin robot Japonca karakterleri yazmayı öğrendikten sonra aralarında Hintçe, Yunanca ve İngilizce’nin de olduğu 10 farklı dilde yazabilmiş.

MONA LİSA’YI ÇİZEBİLİYOR

Bir görseli çizgi çizgi oluşturan yazıcıdan farklı olarak, bir insan gibi çizim yapabilen robot, Leonardo da Vinci’nin ünlü eseri Mona Lisa tablosunu ana hatlarıyla çizebiliyor. Robot, bir testte 6 yaşındaki çocukların “merhaba” yazılarını da öğrenip kolayca kopyalamış. Brown Üniversitesi uzmanlarına göre robot, yüzde 93 doğruluk ile içerikleri kopyalıyor.

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