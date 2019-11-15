Kopya değil orijinal çıktı
İtalyan Rönesans dönemi ressamlarından Sandro Botticelli’nin ‘Madonna’ adlı tablosu, BBC’nin ‘Britanya’nın Kayıp Başyapıtları’ programında ‘yeniden’ keşfedildi.
Galler Ulusal Müzesi’nde sergilenen ve bugüne kadar kopya olduğu düşünülen tablonun orijinal olduğu programda kanıtlandı. X-ray cihazlarıyla yürütülen çalışmalarda tablonun orijinal olduğunu kanıtlayan en önemli detay ise sanatçının kanvasın üzerine çizdiği otoportre eskizi oldu.
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