Köprünün altında ezildiler
ABD’nin Miami kentindeki Florida Uluslararası Üniversitesi’nin (FIU) yerleşkesi yakınında dün inşa halindeki bir üstgeçit çöktü. Kırmızı ışıkta bekleyen 8 araç köprünün altında kaldı. Araçlarda bulunanlardan sekiz kişi hastaneye kaldırılırken Florida Senatörü Bill Nelson, en az 6 kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi. 54 metre uzunluğundaki köprünün 950 ton ağırlığındaki ana gövdesi cumartesi günü yerleştirilmişti.
Tiona Page adlı bir tanık, otomobillerden gelen çığlıkların “dehşet verici” olduğunu söyledi. Damany Reed adlı bir başka tanık ise “Büyük bir patlama sesi duydum. Bir şeyin düştüğünü sandık ama çöken köprüydü” dedi. Köprünün yanındaki yerleşkede bulunan tıp öğrencileri hemen yardıma koştu. Kırmızı ışıkta duran bir sürücü, köprünün altında kalan ve arka kısmı zarar gören otomobilin ön koltuğunda oturan bir kız çocuğunun, burnu bile kanamadan kurtarıldığını söyledi.
Üstgeçidin Ağustos 2017’de bir öğrencinin trafik kazasında ölmesinin ardından, inşa edildiği belirtildi. 14 milyon dolara (Yaklaşık 55 milyon TL) mal olan ve 2019’da tamamlanması planlanan köprünün çökmesine yol açan neden henüz bilinmiyor.
Florida Uluslararası Üniversitesi’nde birçok Türk öğrenci ve öğretim görevlisi bulunuyor.
Büyük bir gürültüyle çöken üst geçidin altında kalanları çıkarmak için, bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
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