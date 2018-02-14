‘Köpek yılı’ başlıyor

Çinliler bolluk ve bereket getirdiğine inanılan kırmızı renkte flama ve afişlerle donatılan tapınakları ziyaret ediyor, mum ve tütsü yakarak gelecek yıl için iyi dileklerde bulunuyor.

12 hayvanlı Çin astrolojisine göre ‘Köpek Yılı’ olarak anılacak bu yıl 4 elementten ‘toprak’ etkisine sahip olacak.

Peki, tüm bunlar ne anlama geliyor? Çinli feng shui ustaları ve astrologlar, 2018’in bir köpeğin temsil ettiği sadakat ve güven duygularını besleyeceği, birçok kişi için mutluluk ve huzur getireceği görüşünde...