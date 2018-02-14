Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>‘Köpek yılı’ başlıyor

    ‘Köpek yılı’ başlıyor

    Hürriyet Haber
    14.02.2018 - 23:50 | Son Güncelleme:

    Ay takvimini kullanan Çinliler 16 Şubat’ta ‘Köpek Yılı’na girmeye hazırlanıyor.

    Çinliler bolluk ve bereket getirdiğine inanılan kırmızı renkte flama ve afişlerle donatılan tapınakları ziyaret ediyor, mum ve tütsü yakarak gelecek yıl için iyi dileklerde bulunuyor.

    12 hayvanlı Çin astrolojisine göre ‘Köpek Yılı’ olarak anılacak bu yıl 4 elementten ‘toprak’ etkisine sahip olacak.

    Peki, tüm bunlar ne anlama geliyor? Çinli feng shui ustaları ve astrologlar, 2018’in bir köpeğin temsil ettiği sadakat ve güven duygularını besleyeceği, birçok kişi için mutluluk ve huzur getireceği görüşünde...

    Etiketler: Köpek yılı , Çin , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri