Köpeğini ırkçı saldırıda 'silah' olarak kullandı
İngiltere'nin Manchester şehrinde bir kadının köpeğini ırkçı saldırıda bir 'silah' olarak kullandığı bildirildi.
İngiltere'de Sonya Wadsworth isimli bir kadın göçmen bir adamın dükkanına girdi.
Bir süre sonra dükkan sahibi Varun Ditta, 41 yaşındaki kadını hırsızlıkla suçladı.
Wadsworth'un çalınan eşyaları cebinden çıkarıp tezgahın üzerine koyduğunu belirten Ditta, daha sonra kadının tezgahtaki her şeyi yere attığını ve dışarı çıkıp Staffordshire Bull Terrier cinsi köpeğinin tasmasını çıkardığını söyledi.
Tasmasını çıkardığı Tyson isimli köpeğini dükkan sahibini ısırması için teşvik eden kadının gülerek "Bana bir şey yapamazsın. Köpeğim seni ısıracak Paki! Evine dön" dediği öğrenildi.
Ditta, köpeğin saldırgan ve kesinlikle eğitilmiş olduğunu belirtip kadının köpeği 'silah olarak' kullandığını söyledi.
Bu arada 'Paki' İngiltere'de genellikle argo bir kelime olup ve Pakistanlıları aşağılayıcı bir söylem olarak kullanılıyor.
'ÜLKENE DÖN'
Mahkeme kayıtlarında ayrıca Wadsworth'ün dükkan sahibine küfür ettiği ve "Burada ne işin var? Defol git kendi ülkene" dediği duyuruldu.
41 yaşındaki kadın, dükkan sahibini sol bacağından ısıran köpeğinin eylemi için 'nefsi müdafaa' diyerek "Köpeğim annesinin saldırıya uğramasından korktu" ifadelerini kullandı.
Köpeği Tyson'ı dükkan sahibine saldırması için 'silah' olarak kullanan kadının Ditta'ya ırkçı saldırı için 150 sterlin ödemesine hükmedildi.
Ancak kadın, ırksal şiddet, taciz etme ve zapt edilemez tehlikeli bir köpeğe sahip olma suçlarından da 300 saat ücretsiz çalışma, 150 sterlin tazminatın yanı sıra 620 sterlin daha ödemeye mahkum edildi.
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