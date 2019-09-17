‘Köpeğim hasta’ya 14 gün rapor
Belçika'nın Flaman kesiminde bir aile hekiminin köpeği hastalanan bir çalışana verdiği 14 günlük ‘işe gidemez’ raporu tartışma yarattı.
BBC’nin haberine göre işveren, köpek sahibi çalışanın işine son vermeye, raporu veren aile hekimi hakkında da Tabip Örgütü Etik Kurulu’na şikâyette bulunmaya hazırlanıyor. Beton işi yapan şirket sahibi Luc Awouters, raporun ‘iyi niyet sınırlarını aştığını’ savunarak çalışanın işine son verileceğini söyledi. Flaman Sosyalist Partisi ise evcil hayvanı hasta çalışanlara izin hakkını savunuyor.
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