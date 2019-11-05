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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
05.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Konsoloslukta bayrak açtılar

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Konsoloslukta bayrak açtılar

Irak’ta çok sayıda gösterici, ülkenin güneyindeki Kerbela kentinde bulunan İran Konsolosluğu binasında Irak bayrağı açtı. Olaylarda üç kişi öldü. ABD Başkanı Trump, görüntüleri Twitter’dan paylaştı.

IRAK’ta 1 Ekim’den bu yana devam eden protestolarda Şiilerin kutsal kenti Kerbela’daki İran konsolosluğu göstericilerin hedefi oldu. Önceki akşam başlayan protestolarda pazarı pazartesiye bağlayan gece olaylar büyüdü. Göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. AA muhabirine konuşan Kerbela’daki göstericilerden Hüseyin en-Nasiri, yüzlerce kişinin Kerbela’daki İran konsolosluğu önünde toplandığını ve tel örgülerden içeri girerek binanın girişinde Irak bayrağı açtığını söyledi. Göstericilerin, binanın içine girmediğini ancak İranlı diplomatların Kerbela’yı terk etmelerini isteyen sloganlar attıklarını ve binayı taşladıklarını ifade etti.

EVLER ATEŞE VERİLDİ

Dün Başkent Bağdat’ta ise, başbakanlık ofisi ve devlet televizyonunun merkezine doğru yürüyüşe geçen protestocular ile polis arasında çıkan çatışmada 5 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde de göstericiler, Bakanlar Konseyi Genel Sekreteri Hamid el-Gazzi’nin inşaat halindeki evini ateşe verdi. Zikar emniyetinden bir kaynak, buradaki göstericilerin dağıtılması için gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanıldığını kaydetti.

TRUMP’TAN PAYLAŞIM

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden, Iraklı göstericilerin İran Kerbela Konsolosluğu önündeki eylemlerinin görüntülerini paylaştı.
Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim’de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim’de tekrar başladı. Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerinde devam eden eylemlerde en az 250 kişi hayatını kaybetti.

Konsoloslukta bayrak açtılar

‘BUHRANDAN ÇIKIŞIN YOLU YENİ ANAYASA’

IRAK’ta bir ayı aşkın süredir devam eden eylemlere rağmen Başbakan Adil Abdülmehdi’nin görevi bırakmamakta direnmesi nedeniyle olaylar başka kentlere sıçrarken, Iraklı Türkmenler ülkenin içinde bulunduğu buhran durumundan çıkmasının ancak yeni Anayasa ile mümkün olabileceğini savundu. Hürriyet’e konuşan Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşad Salihi, başta başkent Bağdat olmak üzere gösterilerin devam ettiğini, halkın barışçıl yöntemle dile getirdiği taleplerine Türkmenlerin de destek verdiği belirtti. ITC’nin halkın haklı taleplerine katkıya hazır olduğunu da ifade etti.

‘TÜRKMENLER DE OLMALI’

Erşad Salihi, şunları söyledi: “Irak’ın bu hale gelmesinde maalesef ülke siyasetinde mezhepsel projelerin ısrarla devam ettirilmesi önemli rol oynuyor. Irak bugün ne yaşıyorsa sorumlusu mezhepsel siyaset anlayışıdır. Iraklı Türkmenler olarak Irak’ın yeni bir aşamaya geçmesini istiyoruz. Bu aşama, anayasanın gözden geçirilmesidir. Türkmenlerin de içinde olacağı bir anayasa komisyonunun kurulması, anayasanın gözden geçirilerek yeniden yazılması ve yeni bir hükümetin kurulması hem Irak hem de biz Türkmenler için sağlam bir adım olur. Irak mevcut buhrandan ancak böyle kurtulabilir. Irak Türkmenleri tamamen barışçıl şekilde eylemlere katılmakta ve hiçbir şekilde şiddete onay vermemektedir. Gençlerimiz eylemlerin yapıldığı yerlerde Türkmen bayrağı ile birlikte Irak bayrağını da taşımaktadır.”

 

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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