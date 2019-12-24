Konsolosluk çalışanının aracına kundaklama

Saldırganlar, başkonsolosluk personelinin evinin yakınında park ettiği otomobilini, parafin maddesi kullanarak ateşe verdi ve kaçtı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, başka araçlara sıçramadan yangını söndürmeyi başardı. Saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldı. 2019 yılında Yunanistan’daki Türk diplomatik misyon personeli ve araçlarına yönelik 10 farklı taciz, tehdit ve kundaklama eylemi meydana geldi.