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Dünya
Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
24.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Konsolosluk çalışanının aracına kundaklama

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Konsolosluk çalışanının aracına kundaklama

SELANİK’te Türk Başkonsolosluğu’nda görevli bir personelin yolda park etmiş haldeki otomobili, dün sabaha karşı kimliği meçhul kişiler tarafından kundaklandı.

Saldırganlar, başkonsolosluk personelinin evinin yakınında park ettiği otomobilini, parafin maddesi kullanarak ateşe verdi ve kaçtı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, başka araçlara sıçramadan yangını söndürmeyi başardı. Saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldı. 2019 yılında Yunanistan’daki Türk diplomatik misyon personeli ve araçlarına yönelik 10 farklı taciz, tehdit ve kundaklama eylemi meydana geldi.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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