Kongo ile Belçika arasında gerginlik

Yerel basındaki haberlerde, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, gazetecilere açıklamasında, Kinşasa yönetiminin Belçika’nın liman kenti Antwerp'deki konsolosluğunu kapatma kararı aldığını bildirdi.

Yetkili, Kongo Demokratik Cumhuriyeti hükümetinin ayrıca, Brüksel Havayolları’nın ülkeye her gün olan uçuşlarını azaltarak haftada 4’e düşürdüğünü aktardı.

Kararın Belçika hükümetine diplomatik yollarla iletildiğini kaydeden yetkili, kararın ardından Brüksel'in de Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki iki temsilciliğinden biri olan Lubumbashi Konsolosluğunu kapatmasını beklediklerini söyledi.

Belçika hükümeti, 10 Ocak’ta Kongo Demokratik Cumhuriyeti yönetimini kınayarak, ülkede güvenilir seçimler yapılana kadar iki ülke arasındaki işbirliğini gözden geçireceğini bildirmişti.

AB yetkilileri ve Belçika, Cumhurbaşkanı Joseph Kabila yönetiminin ülkedeki protestolara sert şekilde müdahale etmesini kınamıştı.

Kongolu yetkililerin, 2 hafta önce Belçika’nın Kinsaşa’daki, “Schengen evi” olarak bilinen konsolosluk binasını kapatmasını istemesi üzerine ilişkiler iyice gerilmişti.

Yolsuzluk, baskı ve liyakatsizlikle eleştirilen, 2001’den beri ülkeyi yöneten Kabila’nın görevdeki ikinci ve son dönemi bir yıl önce dolmuştu ancak Kabila görevde kalmayı sürdürmüştü.

Katolik Kilisesi’nin aracılık ettiği anlaşma uyarınca Kabila’nın geçen yıl sonunda görevi bırakması gerekiyordu. 2016’da yapılması gerek devlet başkanı seçimleri birçok kez ertelendikten sonra son olarak gelecek aralık ayında yapılacağı belirtilmişti.