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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
16.09.2019 - 09:30, Son Güncelleme:

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola'dan ölümler sürüyor: 2 bine dayandı

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola'dan ölümler sürüyor: 2 bine dayandı

KDC Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre, 3 bin 128 kanamalı ateş vakasının görüldüğü salgında, 3 bin 17 kişide Ebola virüsüne rastlandı.

Verilerde, Eboladan bin 984 kişinin yaşamını yitirdiği, 111 kanamalı ateşten ölüm vakasının da muhtemelen eboladan kaynaklandığı bilgisine yer verildi.

Yapılan tedaviyle Ebola virüsü taşıyan 948 kişi sağlığına kavuşurken, 85 hastanın ise tedavisi sürüyor.

Ebola virüsü 2014-2017 yılları arasında 11 binden fazla can almıştı

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünce, geçen ağustosta Dünya Sağlık Örgütü eş güdümünde yapılan araştırmada, KDC'deki yaklaşık 700 Ebola virüsü taşıyan hastaya "REGN-EB3", "mAb114", "ZMapp" ve "Remdesivir" isimli ilaçların uygulanarak, vakaların yüzde 94'ünde tedaviye olumlu yanıt alındığı duyurulmuştu.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

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