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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
24.07.2018 - 06:03, Son Güncelleme:

'Komşu' yanıyor! Ölü ve yaralılar var

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'Komşu' yanıyor! Ölü ve yaralılar var

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6'sı ağır 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yunan Ulusal Acil Yardım Merkezi (EKAV) Başkanı Miltiadis Vironas, Atina'nın kuzeydoğusundaki ormanlık alanlarda başlayarak meskun bölgelere sıçrayan yangınlarda 2 kişinin yangın sebebiyle hayatını kaybettiğini söyledi. Ulusal Sağlık İdare Merkezi'nden yapılan açıklamada ise 6'sı ağır olmak üzere 25 kişinin yaralandığı bildirildi. Başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki bölgesinin bazı kesimlerinde olağanüstü hal ilan edildiği açıklandı. Attiki Eyalet Başkanlığından yapılan açıklamada Vali Rena Duru'nun, yangınların devam ettiği doğu ve batı Attiki'de olağanüstü hal ilan ettiği belirtildi. 

Çipras Bosna-Hersek ziyaretini yarıda kesti 

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Bosna-Hersek'e düzenlediği geziyi yarıda keserek Atina'ya döndü. Çipras, ilgili bakan ve bürokratların bulunduğu acil durum toplantısına iştirak etti. Çipras, yaptığı açıklamada, yangına müdahale için tüm acil yardım ekiplerinin sevk edildiğini belirterek, "Attiki'nin hem doğusunda hem batısındaaynı anda çıkan yangınlar şüphe uyandırıyor." dedi. 

Komşu yanıyor Ölü ve yaralılar var



Yüzlerce ev ve araç kül oldu, AB'den destek istendi 

Ormanlık alanlarda çıkan yangınların meskun mahallere sıçraması nedeniyle onlarca ev ve araç kül olurken, yüzlerce kişi evlerinden tahliye edildi. Yunan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Atina'nın 50 kilometre Batısındaki Kineta bölgesinde ve Kuzeydoğusundaki Rafina ve Pendeli bölgelerine çıkan yangınlara toplam 300'e yakın itfaiyeci, 100'ü aşkın yangın söndürme aracı ile karadan, uçak ve helikopterlerle ise havadan müdahalede bulunuluyor. 
Şiddetli ve yön değiştiren rüzgarların etkisiyle yangın hızla yayılırken, oluşan duman Atina'da gökyüzünü kapladı. Görüş mesafesinin birkaç metreye indiği Atina'yı Mora yarımadasına bağlayan otoyol ise trafiğe kapatıldı.

Yunan Sahil Güvenlik botları, yangın sebebiyle sahilde sıkışıp kalan kişileri kurtarmak için bölgeye sevk edildi. İtfaiye Teşkilatının açıklamasında ayrıca, yoğun ve geniş bir bölgeyi etkileyen yangınlar sebebiyle, Avrupa Sivil Savunma Mekanizmasından hava ve karadan yardım desteği talep edildiği belirtildi. 

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