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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
01.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Komandolar 10 numarada

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Komandolar 10 numarada

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) geçen hafta rejim birliklerinin hedefi olan İdlib’in güneyindeki 10 numaralı gözlem kulesine asker, ağır silah ve mühimmat takviyesi yaptı.

Hatay’daki komando birliklerinin bir bölümü dün öğleden sonra Zaviye Dağı yakınlarındaki 10 numaralı gözlem noktasına giriş yaparak konuşlandı. TSK konvoyunun Suriye içindeki hareketliliği havadan silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve karadan da bordo bereliler tarafından izlendi. Komando takviyesinin Zaviye’ye girişinden sonra da SİHA’lar İdlib üzerinde uçuşlarını devam ettirdi.

10 numaralı gözlem noktasına geçen perşembe günü rejim güçlerinin yaptığı havan ve topçu saldırısında Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç şehit düşmüş, üç asker de yaralanmıştı. TSK’nın misillemede bulunması ve Rusya nezdinde yapılan uyarılara rağmen rejim güçleri önceki akşam da aynı kule yakınlarına üç top mermisi atmıştı.

SALDIRILAR DURMUYOR

Rusya ve rejim güçlerinin İdlib’in güneyindeki saldırıları dün ağırlıklı olarak Maarat el Numan Han Şeyhun, Kefrenbel ve Kefer Nabudan arasındaki alanda yoğunlaştı. Savaş uçakları, füze ve toplarla vurulan bu bölgede çok sayıda sivilin yaralandığı, halkın bir kesiminin kuzeye doğru göç etmeye başladığı bildirildi.

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