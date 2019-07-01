Komandolar 10 numarada
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) geçen hafta rejim birliklerinin hedefi olan İdlib’in güneyindeki 10 numaralı gözlem kulesine asker, ağır silah ve mühimmat takviyesi yaptı.
Hatay’daki komando birliklerinin bir bölümü dün öğleden sonra Zaviye Dağı yakınlarındaki 10 numaralı gözlem noktasına giriş yaparak konuşlandı. TSK konvoyunun Suriye içindeki hareketliliği havadan silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve karadan da bordo bereliler tarafından izlendi. Komando takviyesinin Zaviye’ye girişinden sonra da SİHA’lar İdlib üzerinde uçuşlarını devam ettirdi.
10 numaralı gözlem noktasına geçen perşembe günü rejim güçlerinin yaptığı havan ve topçu saldırısında Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç şehit düşmüş, üç asker de yaralanmıştı. TSK’nın misillemede bulunması ve Rusya nezdinde yapılan uyarılara rağmen rejim güçleri önceki akşam da aynı kule yakınlarına üç top mermisi atmıştı.
SALDIRILAR DURMUYOR
Rusya ve rejim güçlerinin İdlib’in güneyindeki saldırıları dün ağırlıklı olarak Maarat el Numan Han Şeyhun, Kefrenbel ve Kefer Nabudan arasındaki alanda yoğunlaştı. Savaş uçakları, füze ve toplarla vurulan bu bölgede çok sayıda sivilin yaralandığı, halkın bir kesiminin kuzeye doğru göç etmeye başladığı bildirildi.
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