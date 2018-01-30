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    Komando olmak için Fransa’dan Türkiye’ye gitti

    AA
    30.01.2018 - 12:20 | Son Güncelleme:

    Fransa’da doğup büyüyen ve bedelli askerlik yerine ‘komando’ olarak vatani görevini yapmak isteyen Emre Karakuş’a Afyonkarahisar’da düğün gibi asker eğlencesi düzenlendi.

    SANDIKLI Belediye Düğün Sarayı’ndaki programa, çok sayıda asker adayı ve davetliler katıldı. Emre Karakuş, iki ağabeyinin bedelli askerlik yaptığını ancak kendisinin komando olmayı çok istediğini söyledi. Sandıklı Askerlik Şubesine giderek, askerlik başvurusu sırasında bu talebini ilettiğini belirten Karakuş, Manisa Kırkağaç’ta jandarma komando olarak vatani görevini yapacak olmanın sabırsızlık ve mutluluğunu yaşadığını vurguladı. 

    Karakuş, ailesinin de kendisine büyük destek olduğunu dile getirerek, “Askerleri çok severdim. Asker olmak isterdim. Babam da şans verdi, ‘Git oğlum’ dedi. Vatanımı korumaya geldim ben buraya. Her şey para değil. Asker eğlencesi de çok güzel. Manisa Kırkağaç’a jandarma komando olarak gidiyorum. Afrin’e de komutanlar ‘Gel’ derse hemen giderim” diye konuştu.

    Komando olmak için Fransa’dan Türkiye’ye gitti

    30 YILDIR FRANSA’DA YAŞIYORLAR
    Baba Mehmet Karakuş da “Oğlumu vatan sevgisiyle büyüttüm” dedi. Yaklaşık 30 senedir Fransa’da yaşadıklarını aktaran Karakuş, şunları kaydetti:
    “Oğlum Fransa doğumludur. Fransa vatandaşıdır. İki ağabeyi var. Ağabeyleri askerliği paralı yaptı. En küçükleri Emre ‘ben Türkiye’de askerlik yapacağım’ dedi. Buraya geldi ve başvuruda bulundu. Dilekleri kabul oldu. Allah bütün askerlerimizi korusun inşallah.”

    Komando olmak için Fransa’dan Türkiye’ye gitti

    Etiketler: avrupadan haberler
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