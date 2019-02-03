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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
03.02.2019 - 18:47, Son Güncelleme:

Koltuğu sallanınca Trump'a sarıldı... Dikkat çeken hamle

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Koltuğu sallanınca Trump'a sarıldı... Dikkat çeken hamle

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud, ABD Başkanı Donald Trump'ın fotoğrafını seçim kampanyasında kullanmaya başladı.

Likud Partisi, ülkedeki erken seçim için hazırlanan afişinde Trump'ın fotoğrafını kullandı. Başkent Tel Aviv'in en işlek ana yollarından birine asılan afişte, Netanyahu ile Trump'ın tokalaştığı fotoğraf dikkati çekti. Afişte "Netanyahu, başka bir ligde" mesajına da yer verildi.

ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini geçen yıl mayısta Kudüs'e taşıması ve İran ile yapılan nükleer anlaşmadan geri çekilmesi nedeniyle Trump, İsrailliler arasında popüler durumda bulunuyor.

NETANYAHU'NUN KOLTUĞU SALLANTIDA

Hakkındaki yolsuzluk soruşturması nedeniyle zor günler geçiren Netanyahu, 9 Nisan'da yapılacak seçimde gücünü korumaya çalışıyor.
Son kamuoyu yoklamalarına göre, Netanyahu'nun partisinin meclisteki mevcut sandalye sayısı 30'u koruyarak, seçimden birinci parti olarak çıkması bekleniyor.
Ancak İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit'in, Netanyahu hakkındaki soruşturmaya yönelik kararını seçimden önce açıklaması halinde Likud Partisinin kan kaybedebileceği yorumları yapılıyor.

GÜCÜ ARTIYOR

Netanyahu'nun en yakın rakibi olarak gösterilen eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın ise her geçen gün gücünü artırdığı dile getiriliyor.

İsrail'de geçen yıl aralıkta alınan erken seçim kararının ardından, Gantz'ın partisi İsrail Direnç'in seçimlerden ikinci çıkması ve meclise 15 milletvekili sokmasının beklendiği ifade edilmişti. Ancak geçen hafta seçim kampanyasına başlayan Gantz'ın oy oranının gittikçe arttığı, mevcut şartlar altında 20'den fazla milletvekili çıkarabileceği kaydediliyor.

Öte yandan, İsrail basınında, Yair Lapid liderliğindeki Yeş Atid (Gelecek) ile İsrail Direnç partilerinin, seçimde ittifak kurmaları halinde meclise 35 milletvekili sokabileceği ve Likud Partisini geride bırakabileceği yönünde anketler yayınlamıştı.

Yeş Atid Partisi Milletvekili Ofer Shelah, dün yaptığı açıklamada, parti liderleri Lapid ile Gantz'ın seçimde ittifak kurmak için görüştüklerini, bu konuda uzlaşı sağlanıp sağlanmayacağının iki hafta içinde netleşeceğini belirtmişti. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (03.02.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar.
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