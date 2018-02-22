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    ‘Koltuğa yapışmadım başkası da olabilir’

    BERLİN
    22.02.2018 - 13:25 | Son Güncelleme:

    Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in bu görevi yeni hükümette de sürdürmek için, Türkiye’de bir yıl tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen gazeteci Deniz Yücel olayını kullandığı iddialarına cevap verdi...

    ALMANYA Dışişleri Bakanı Gabriel’in bu görevdeki günleri sayılı. Yeni hükümet kuruluncaya kadar bakan olarak kalacak. Gabriel yeni hükümette de bu görevi sürdürmek istiyor. Ancak partisi SPD içinde Gabriel’in aynı görevde kalmasına tepkiler var. 

    Kamuoyunda yıldızı yükselen Gabriel, bakanlık koltuğunu korumak için gazeteci Deniz Yücel olayını kullanmakla eleştiriliyor. Görevini başarılı yaptığını göstermek için tüm gücünü Yücel’in serbest bırakılmasına kullandığı ve bunu kamuoyuna yansıtmaya çalıştığı tepkilerine hedef olan Gabriel, bu eleştirilere, “Ben koltuğuma yapışıp kalmadım” cevabını verdi.
    Braunschweiger Zeitung Gazetesi’ne konuşan Gabriel, Almanya’nın tecrübeli bir dışişleri bakanına ihtiyacı olduğunu söyledi ve “Bu, Sigmar Gabriel olmak zorunda değil” dedi.

    ELEŞTİRİLERE “SAÇMA” DEDİ
    Gazeteci Deniz Yücel olayını bakanlık koltuğu için kullandığı eleştirisine “saçma” diyen Gabriel, “Ben onun özgür kalması için uğraştım. Başka bir sebebi yok” diye konuştu.
    Bu arada SPD’nin oylarının anketlerde yüzde 16’ya düşmesini “Hayret verici” bulan Gabriel, SPD üyelerinin koalisyon sözleşmesine erken seçim korkusu altında değil, inanarak evet demesini istedi.

    Etiketler: Deniz Yücel , Almanya , avrupadan haberler , Sigmar Gabriel
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