Kolombiya’yı karıştıran resim

KOLOMBİYA basını, Quindio eyaletinin başkenti Armenia’daki (İspanyolca Ermenistan) belediye meclisinin duvarlarına yapılan Kaplumbağa Terbiyecisi resminin kenti ikiye böldüğünü yazdı.

Kenti karıştıran tablonun hikâyesi şöyle gelişti: Geçmişte ‘sadece isim benzerliği’ nedeniyle 1915 Olayları’nı ‘soykırım’ olarak kabul eden Armenia kentindeki meclis üyeleri, Türkiye’nin tezlerini anlatmak için gelen daveti kabul etti. Kolombiya heyeti DEİK’in (Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi) Türkiye-Kolombiya İş Konseyi’nin evsahipliğinde Türkiye’ye geldi. Bu ziyaretin ardından belediye meclis üyeleri Türkiye ile kültürel bağlar inşa edilmesi kararı aldı. Bu bağlamda, belediye meclisinin duvarına sanatçı Hollman Henao Diaz tarafından Kaplumbağa Terbiyecisi tablosu resmedildi. Belediye meclisinin ‘soykırım’ kararını da iptal etmeyi gözden geçirdiği belirtildi. Türkiye’yi ziyaret eden bir belediye meclis üyesinin “Bizim hakkımızda bu kadar çok şey bilmeleri karşısında gerçekten çok şaşkındık” dediği aktarıldı.

İKİYE BÖLÜNDÜLER

El Tiempo gazetesine konuşan Belediye Meclisi Başkanı Diego Torres Vizcaino, duvara çizilen resmin sadece Türkiye ile kurulan kültürel bağın bir göstergesi olduğunu söylerken, kentte yaşayan birçok kişi Türkiye ile yakınlaşmaya mesafeli.

La Cronica de Quindio gazetesine konuşan Maricela Montes isimli kadın, “Armenia kentinin Türkiye ile ne işi olur, anlayamıyorum. Bence yapmaları gereken şey, bu küçük ziyaretten elde ettikleri faydaları geri iade etmek. Böyle bir şeyin güzel belediye meclisi binasının üzerine çizilmesi mantıklı değil” ifadesini kullandı. Belediye meclisi üyesi Luis Guillermo Agudelo da ziyarete karşı çıkarken, ziyaretin şehir için hiçbir fayda sağlamadığını öne sürdü. Söz konusu tablonun duvara resmedilmesini ‘tuhaflık’ olarak niteleyen Agudelo, “Ermeni Soykırımı gerçekten yapılmış olsun ya da 1915’teki savaşın bir sonucu olsun, bu bizimle ilgili bir konu değil” dedi. Kolombiya basını, Türkiye’nin Güney Amerika’daki kültürel ilişkilerinin Venezuela’dan Kolombiya’ya doğru genişlediğine dikkat çekti.

İSİM BENZERLİĞİ İÇİN

Kolombiya basını, Armenia şehrinin Ermenilerle herhangi bir tarihi bağa sahip olduğu konusunda bazı tartışmalar bulunduğunu yazarken, 2014 yılında 1915 Olayları’nı ‘soykırım’ olarak nitelendirmesinin ‘benzer isimlere’ sahip olmasından kaynaklandığını öne sürdü.

305 bin nüfuslu kentte belirtilen bir Ermeni nüfusu bulunmuyor. 1889 yılında kurulan kente, son yıllardaki hızlı büyümesi nedeniyle ‘Ciudad Milagro’ (Mucize Şehri) ismi verilmiş. Kahvesiyle meşhur şehir, ülke ekonomisi için özel bir konuma sahip.

Bilgi notu



1906 yılında yılında sergilenmeye başlayan ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ isimli tablo, Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1881’de Müze-i Hümayun, 1882’de de Sanayi-i Nefise Mektebi’nin müdürlüğüne atanan ve vefat ettiği 24 Şubat 1910’a kadar bu görevlerine devam eden Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştı. Mekân olarak Bursa’daki Yeşil Camii’nin üst katının kullanıldığı tabloda, başında yemenisi, elinde neyi olan adam, yerdeki yaprakları yiyen kaplumbağalarla birlikte resmedilmiş.