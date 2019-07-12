Kolombiya’yı karıştıran resim

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKolombiya’yı karıştıran resim
GeriDünya Kolombiya’yı karıştıran resim
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
12.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kolombiya’yı karıştıran resim

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kolombiya’yı karıştıran resim

Kolombiya’nın Armenia (Ermenistan) Belediyesi, 2014 yılında isim benzerliğinden ötürü Ermenilere yönelik 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanıdı. Şubat ayında Kolombiyalı meclis üyelerinin Türkiye ziyareti sonrasında belediye binasının duvarına Ömer Hamdi Bey’in ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ tablosundan esinlenmiş bir resim yaptırılması ülkede tartışma başlattı

KOLOMBİYA basını, Quindio eyaletinin başkenti Armenia’daki (İspanyolca Ermenistan) belediye meclisinin duvarlarına yapılan Kaplumbağa Terbiyecisi resminin kenti ikiye böldüğünü yazdı.

Kenti karıştıran tablonun hikâyesi şöyle gelişti: Geçmişte ‘sadece isim benzerliği’ nedeniyle 1915 Olayları’nı ‘soykırım’ olarak kabul eden Armenia kentindeki meclis üyeleri, Türkiye’nin tezlerini anlatmak için gelen daveti kabul etti. Kolombiya heyeti DEİK’in (Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi) Türkiye-Kolombiya İş Konseyi’nin evsahipliğinde Türkiye’ye geldi. Bu ziyaretin ardından belediye meclis üyeleri Türkiye ile kültürel bağlar inşa edilmesi kararı aldı. Bu bağlamda, belediye meclisinin duvarına sanatçı Hollman Henao Diaz tarafından Kaplumbağa Terbiyecisi tablosu resmedildi. Belediye meclisinin ‘soykırım’ kararını da iptal etmeyi gözden geçirdiği belirtildi. Türkiye’yi ziyaret eden bir belediye meclis üyesinin “Bizim hakkımızda bu kadar çok şey bilmeleri karşısında gerçekten çok şaşkındık” dediği aktarıldı.

İKİYE BÖLÜNDÜLER

El Tiempo gazetesine konuşan Belediye Meclisi Başkanı Diego Torres Vizcaino, duvara çizilen resmin sadece Türkiye ile kurulan kültürel bağın bir göstergesi olduğunu söylerken, kentte yaşayan birçok kişi Türkiye ile yakınlaşmaya mesafeli.

La Cronica de Quindio gazetesine konuşan Maricela Montes isimli kadın, “Armenia kentinin Türkiye ile ne işi olur, anlayamıyorum. Bence yapmaları gereken şey, bu küçük ziyaretten elde ettikleri faydaları geri iade etmek. Böyle bir şeyin güzel belediye meclisi binasının üzerine çizilmesi mantıklı değil” ifadesini kullandı. Belediye meclisi üyesi Luis Guillermo Agudelo da ziyarete karşı çıkarken, ziyaretin şehir için hiçbir fayda sağlamadığını öne sürdü. Söz konusu tablonun duvara resmedilmesini ‘tuhaflık’ olarak niteleyen Agudelo, “Ermeni Soykırımı gerçekten yapılmış olsun ya da 1915’teki savaşın bir sonucu olsun, bu bizimle ilgili bir konu değil” dedi. Kolombiya basını, Türkiye’nin Güney Amerika’daki kültürel ilişkilerinin Venezuela’dan Kolombiya’ya doğru genişlediğine dikkat çekti.

İSİM BENZERLİĞİ İÇİN

Kolombiya basını, Armenia şehrinin Ermenilerle herhangi bir tarihi bağa sahip olduğu konusunda bazı tartışmalar bulunduğunu yazarken, 2014 yılında 1915 Olayları’nı ‘soykırım’ olarak nitelendirmesinin ‘benzer isimlere’ sahip olmasından kaynaklandığını öne sürdü.

305 bin nüfuslu kentte belirtilen bir Ermeni nüfusu bulunmuyor. 1889 yılında kurulan kente, son yıllardaki hızlı büyümesi nedeniyle ‘Ciudad Milagro’ (Mucize Şehri) ismi verilmiş. Kahvesiyle meşhur şehir, ülke ekonomisi için özel bir konuma sahip. 

Bilgi notu

1906 yılında yılında sergilenmeye başlayan ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ isimli tablo, Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1881’de Müze-i Hümayun, 1882’de de Sanayi-i Nefise Mektebi’nin müdürlüğüne atanan ve vefat ettiği 24 Şubat 1910’a kadar bu görevlerine devam eden Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştı. Mekân olarak Bursa’daki Yeşil Camii’nin üst katının kullanıldığı tabloda, başında yemenisi, elinde neyi olan adam, yerdeki yaprakları yiyen kaplumbağalarla birlikte resmedilmiş. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
İngiltere'den Kaşıkçı cinayeti açıklaması
Tayland'da savaş uçağı düştü
AB'den skandal Türkiye açıklaması
"Onların tek suçu Boşnak ve Müslüman olmalarıydı"