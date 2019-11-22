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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
22.11.2019 - 07:13, Son Güncelleme:

Kolombiya'daki genel grevde çok sayıda gösterici gözaltında

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Kolombiya'daki genel grevde çok sayıda gösterici gözaltında

Kolombiya'da binlerce kişinin katıldığı gösterilerde 7 polis yaralandı, çok sayıda kişi gözaltına alınırken, kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kolombiya basınında çıkan haberlerde, Başkent Bogota başta olmak üzere, ülkenin çeşitli şehirlerinde işçi sendikaları, öğrenci örgütleri, yerli topluluklar ve yüzlerce STK'nin çağrısıyla binlerce kişi genel grev kapsamında Devlet Başkanı Ivan Duque hükümetini protesto ediyor.

Bogota’da protestocular, farklı bölgelerden harekete geçerek kentin tarihi merkezindeki Bolivar Meydanı’na kadar yürüdü.

Göstericilerin ana yolları çöp konteynerleriyle kapatması sonucu ulaşımda büyük aksaklıklar yaşanıyor.

Taş ve molotofkokteyli atan göstericilere Kolombiya çevik kuvvet polisi ESMAD da göz yaşartıcı gaz ile müdahale ediyor.

Başkentte şiddet eylemleri nedeniyle 30'dan fazla otobüs (transmilenyo) hizmet veremiyor.

CALİ'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Cali Belediye Başkanı Maurice Armitge, yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı ve şiddet eylemlerinin görüldüğü Cali'de yerel saat ile 19.00 ila 06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Cali'deki gösterilerde yerel basına yansıyan görüntülerde bazı marketlerin yağmalandığı ortaya çıktı.

Olaylarda 7 polisin yaralandığı belirtildi.

Ülkede geçen yıl birkaç ay süren ve zaman zaman şiddete dönüşen gösterilerde 8 kişi yaralanmış, 65 kişi gözaltına alınmıştı. Kolombiya hükümeti bugün başlayan genel grev nedeniyle bütün kara ve deniz sınırlarını geçici süreliğine kapatma kararı vermişti.

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