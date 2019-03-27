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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA - AP
27.03.2019 - 17:44, Son Güncelleme:

Kolombiya’da polis memuru devriye aracını 8 polise sattı

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Kolombiya’da polis memuru devriye aracını 8 polise sattı

Kolombiya’da bir polis memuru devriye aracını 8 meslektaşına satarak, meslektaşlarını 30 bin dolar dolandırdı.

Kolombiya’da bir polis memuru, polis devriye arabasını 8 arkadaşına sattı. Yetkililer tarafından aranan Sergio Tayiber Lara Pinzon, tüm parayı peşin alarak meslektaşlarını 30 bin dolar dolandırdı. En az 8 polis memuru Chevrolet marka polis devriye aracını meslektaşları Sergio Tayiber Lara Pinzon’dan satın aldı. Sözde teslim tarihi yaklaştığında Lara aramaları cevaplamadı. Birkaç gün ortadan kaybolan şahıs, alıcıların can sıkıntısı arttığında, trafikle ilgili yasal sorunları çözene kadar aracı teslim edemediğini söyleyerek kendisini affettirdi. Dolandırılan polis memurlarının söz konusu aracın bir polis devriye aracı olduğunu dahi bilmedikleri ortaya çıktı.

Polis memurları aynı aracın daha fazla kişiye satıldığını bilmeden alım satım işlemlerini gerçekleştirmek için trafik dairesi operasyon müdürlüğüne gittiklerinde dolandırdıklarını anladı. Yerel Noticias Uno gazetesinin haberine göre Lara Pinzn meslektaşlarını 31 bin 681 dolar dolandırdı.

Yetkililer söz konusu memurların, Bogota'nın güneydoğusunda bulunan 20 Temmuz mahallesinin Acil Eylem Polis Komutanlığı'nda

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (27.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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