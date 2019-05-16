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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
16.05.2019 - 00:23, Son Güncelleme:

Kolombiya'da FARC depremi: Başsavcı istifa etti

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Kolombiya'da FARC depremi: Başsavcı istifa etti

Kolombiya Başsavcısı Nestor Humberto Martinez, Özel Barış Hukuku (JEP) mahkemesinin eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) sembol isimlerinden Jesus Santrich'in serbest bırakılması kararına tepki olarak istifa etti.

Kolombiya hükümeti ve FARC arasında imzalanan barış anlaşmasının en kilit kurumlarından JEP'in gerçek ismi Seuxis Paucias Hernandez olan ve uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklu bulunan Santrich'in serbest bırakılmasını talep eden ve ABD'ye gönderilmesinin önüne geçen kararı, ülke başsavcısının istifasına neden oldu.

JEP'in "Santrich'in derhal serbest bırakılması" kararı sonrası kameralar karşısına geçen Martinez, istifa ettiğini ve kararından vazgeçmeyeceğini söyledi.
Martinez, "JEP'in hukuk devletine meydan okumasını desteklemeyeceğim." dedi.

FARC'ın en sembol isimlerinden Santrich, Başsavcı Martinez'in yürüttüğü soruşturma çerçevesinde geçen yıl 9 Nisan'da Bogota yakınlarındaki çiftliğine düzenlenen baskında gözaltına alınmış, haziran sonunda da tutuklanmıştı.

Santrich'in tutukluluğu ülke kamuoyunda büyük tartışmalara ve FARC içinde bölünmelere yol açmış, FARC'ın barış anlaşmasını reddederek kayıplara karışan üst düzey isimleri Başsavcı Martinez'i "barış karşıtı olmak ve ABD ile birlikte hareket etmek" ile suçlamıştı.

 

JESUS SANTRİCH

Kamuoyunda gerçek ismiyle pek bilinmeyen ve yaşadığı görme bozukluğundan dolayı sürekli güneş gözlüğü takan Santrich, 21 yaşında katıldığı FARC'ın sembol isimlerinden biri haline gelmiş, FARC'ın siyasi kolu olarak kurulan Toplumun Alternatif Devrimci Gücünün (FARC) Kolombiya Kongresine göndereceği isimler arasında yer almıştı.

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