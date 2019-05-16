Kolombiya'da FARC depremi: Başsavcı istifa etti
Kolombiya Başsavcısı Nestor Humberto Martinez, Özel Barış Hukuku (JEP) mahkemesinin eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) sembol isimlerinden Jesus Santrich'in serbest bırakılması kararına tepki olarak istifa etti.
Kolombiya hükümeti ve FARC arasında imzalanan barış anlaşmasının en kilit kurumlarından JEP'in gerçek ismi Seuxis Paucias Hernandez olan ve uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklu bulunan Santrich'in serbest bırakılmasını talep eden ve ABD'ye gönderilmesinin önüne geçen kararı, ülke başsavcısının istifasına neden oldu.
JEP'in "Santrich'in derhal serbest bırakılması" kararı sonrası kameralar karşısına geçen Martinez, istifa ettiğini ve kararından vazgeçmeyeceğini söyledi.
Martinez, "JEP'in hukuk devletine meydan okumasını desteklemeyeceğim." dedi.
FARC'ın en sembol isimlerinden Santrich, Başsavcı Martinez'in yürüttüğü soruşturma çerçevesinde geçen yıl 9 Nisan'da Bogota yakınlarındaki çiftliğine düzenlenen baskında gözaltına alınmış, haziran sonunda da tutuklanmıştı.
Santrich'in tutukluluğu ülke kamuoyunda büyük tartışmalara ve FARC içinde bölünmelere yol açmış, FARC'ın barış anlaşmasını reddederek kayıplara karışan üst düzey isimleri Başsavcı Martinez'i "barış karşıtı olmak ve ABD ile birlikte hareket etmek" ile suçlamıştı.
JESUS SANTRİCH
Kamuoyunda gerçek ismiyle pek bilinmeyen ve yaşadığı görme bozukluğundan dolayı sürekli güneş gözlüğü takan Santrich, 21 yaşında katıldığı FARC'ın sembol isimlerinden biri haline gelmiş, FARC'ın siyasi kolu olarak kurulan Toplumun Alternatif Devrimci Gücünün (FARC) Kolombiya Kongresine göndereceği isimler arasında yer almıştı.
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