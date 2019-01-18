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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
18.01.2019 - 09:26, Son Güncelleme:

Kolombiya'da 21 kişinin öldüğü saldırı sonrası 3 gün yas

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Kolombiya'da 21 kişinin öldüğü saldırı sonrası 3 gün yas

Kolombiya'da General Santander Polis Okulu'nu hedef alan bombalı araç saldırısında ölü sayısı 21'e yükseldi. Ülkede 3 gün yas ilan edildi.

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  • Kolombiyada 21 kişinin öldüğü saldırı sonrası 3 gün yas
  • Kolombiyada 21 kişinin öldüğü saldırı sonrası 3 gün yas
  • Kolombiyada 21 kişinin öldüğü saldırı sonrası 3 gün yas
  • Kolombiyada 21 kişinin öldüğü saldırı sonrası 3 gün yas
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Bogota Belediyesi Sağlık Sekreterliğinden, kentin güneyindeki General Santander Polis Okulunda düzenlenen ve 87 kişinin yaralandığı terör eyleminde hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldiği duyuruldu.

Devlet Başkan Yardımcısı Marta Lucia Ramirez de sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün 21 gencimiz, özgürlüğün ve hukukun tek garantisi demokrasinin cesaretle müdafaası ve Kolombiya sevgisi ile sonsuzluğa yürüdü. Onları bizden terörizm ayırdı ve bunun üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Ivan Duque de polis okulundaki güvenlik zirvesi ve incelemelerini tamamlamasının ardından devlet başkanlığı sarayı Casa de Narino'dan görüntülü mesajla Kolombiyalılara seslendi.

Duque, "Saldırının meydana geldiği andan itibaren eşlik ettiğimiz kurbanların ailelerine sevgi ve şükranlarımı sunuyorum. Onların hatırası için 3 gün ulusal yas ilan edilmesine karar verdik." diye konuştu.

Bir eğitim merkezine yapılan saldırının, gençleri, özgürlükleri ve Kolombiyalıları hedef aldığını belirten Duque, şöyle devam etti:

"Bugün teröristler toplumu sindirmeyi ve Kolombiya devletini korkutmayı istedi. Kolombiya onlara sağlam ve tek bir millet olduğunu, böyle bir çılgınlık karşısında yıkılmayacağını gösterecek. Sizlere bu rezil saldırının cezasız kalmayacağının güvencesini vermek istiyorum."

SALDIRI

Kolombiya'yı yasa boğan ve General Santander Polis Okulunu hedef alan bombalı araç saldırısı, halen ülkedeki örgütlerle bağı araştırılan 52 yaşındaki Jose Aldemar Rojas Rodriguez tarafından düzenlendi.

Görgü tanıkları ve kapıdaki polislerin aktardıklarına göre Rodriguez, bölgedeki 200 evde de hasar oluşturan bombalı saldırıda kullanılan ve (TNT ve PETN'nin karışımı) 80 kilogram "pentolitin" yüklü 1993 model gri renkli arazi aracı ile geldiği okulun girişinde yavaşladı.

Kapıdaki duyarlı polis köpeğinin patlayıcıları farkettiğini anlayan Rodriguez arabasını içeri sürdü, 200 metre kadar ilerledikten sonra kız öğrencilerin kaldığı yerleşkeye ulaştı ve araca yüklenen 80 kilogram patlayıcıyı infilak ettirdi.

Bombaların bölgenin yakınında bekleyen ve Rodriguez'in araçtan inemeyeceğini anlayan başka bir terörist tarafından patlatıldığını değerlendiren güvenlik kaynakları, Rodriguez’in bir intihar eylemi düzenlemiş olduğu tezini de dikkate alıyor.

Türkiye Kolombiyadaki terör saldırısını kınadı
Türkiye Kolombiya'daki terör saldırısını kınadı

SALDIRGANIN BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR

Bu arada Kolombiya basınında El Tiempo gazetesinin istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre Rodriguez, uzun yıllar eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) saflarında bulundu ve örgüt silah bırakmaya karar verdiğinde ayrıldı.

İstihbarat, Rodriguez'in, ülkedeki silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun (ELN) bomba uzmanı "Mocho Kiko" kod adlı terörist olması ihtimalini de değerlendiriyor.

BUGÜN SALDIRIYA İLİŞKİN BULGULAR PAYLAŞILACAK

Bu arada, Devlet Başkanlığı, bugün Casa de Narino'da düzenlencek basın toplantısı ile saldırıya ilişkin son bilgilerin paylaşılacağını duyurdu. Toplantıya Devlet Başkan Yardımcısı Ramiez'in yanı sıra İçişleri Bakanı Nancy Patricia Gutierrez, Savunma Bakanı Guillermo Botero, Başsavcı Nestor Humberto Martinez ve Bogota Belediye Başkanı Enrique Penalosa'nın katılacağı bilgisi paylaşıldı.

TERÖR EYLEMİNE TEPKİLER

Öte yandan Kolombiya'nın son yıllarda karşılaştığı en büyük terör eylemi olan polis okulu saldırısına bölgeden ve dünyadan tepki yağdı.

Saldırıda bir vatandaşını kaybeden Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Kolombiyalı mevkidaşı Duque ile irtibat halinde ve Kolombiya halkı ile dayanışma içinde olduğunu duyurdu.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı ise yayımlanan yazılı bir açıklama ile Kolombiya’ya başsağlığı dilerken, Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez sosyal paylaşım hesaplarından yaptıkları açıklamalarla saldırıyı kınadı.

Kolombiya'daki ABD ve İngiltere büyükelçilikleri de saldırı sonrası taziye mesajları yayımladı.

Bogota'da patlama
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