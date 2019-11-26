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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ali VARLI / BERLİN
26.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Köln’de Grup Yorum konserine yasak

Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
Köln’de Grup Yorum konserine yasak

ALMANYA’nın Köln kentinde hafta sonu konser vermeyi planlayan Grup Yorum’un konseri savcılığın onayı ile polis tarafından yasaklandı.

Konser alanına gelenler de geri gönderildi. Yasağa gerekçe olarak yasadışı terör örgütüne ait sembollerin ve propaganda malzemelerinin konser alanında bulunması gösterildi. Grup Yorum, Köln kentinde cumartesi günü konser verecekti. Gelen ihbar üzerine konser başlamadan önce alanda polis inceleme yaptı. Yapılan incelemede Almanya’da yasaklı terör örgütü DHKP-C’ye ait bayrak, flama ve diğer propaganda malzemeleri bulundu. Savcılığın onayıyla polis, konseri yasadışı terör örgütünün propagandasına izin vermemek için iptal etti. Örgüte ait propaganda malzemelerine de el kondu.

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Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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