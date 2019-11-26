Köln’de Grup Yorum konserine yasak
ALMANYA’nın Köln kentinde hafta sonu konser vermeyi planlayan Grup Yorum’un konseri savcılığın onayı ile polis tarafından yasaklandı.
Konser alanına gelenler de geri gönderildi. Yasağa gerekçe olarak yasadışı terör örgütüne ait sembollerin ve propaganda malzemelerinin konser alanında bulunması gösterildi. Grup Yorum, Köln kentinde cumartesi günü konser verecekti. Gelen ihbar üzerine konser başlamadan önce alanda polis inceleme yaptı. Yapılan incelemede Almanya’da yasaklı terör örgütü DHKP-C’ye ait bayrak, flama ve diğer propaganda malzemeleri bulundu. Savcılığın onayıyla polis, konseri yasadışı terör örgütünün propagandasına izin vermemek için iptal etti. Örgüte ait propaganda malzemelerine de el kondu.
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