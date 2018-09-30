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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Celal ÖZCAN / KÖLN
30.09.2018 - 00:01, Son Güncelleme:

Köklü Türk-Alman dostluğunu perçinledik

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Köklü Türk-Alman dostluğunu perçinledik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Köln’de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi’nin açılışını yaptı. Almanya temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, “Bu ziyaretle Türk Alman dostluğunu daha da perçinledik” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Kritik bir dönemde son derece verimli ve son derece başarılı bir ziyaret yaptık. Gerek sayın Steinmeier ile gerekse sayın Merkel ile görüşmelerimizde iki ülkeyi yakından ilgilendiren meseleleri samimiyetle ele aldık. Kendileriyle ticareti ve ekonomik yatırımlarımızı nasıl yukarı taşıyacağımızı, ırkçılık yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığıyla nasıl daha etkili mücadele edeceğimizi de istişare ettik” dedi.

Alman yatırımcılarla biraraya gelerek, Türkiye’nin yatırım potansiyelini harekete geçirecek yeni projeleri görüştüklerini anlatan Erdoğan, şunları söyledi: “İki gün boyunca yaptığımız temasların köklü Türk Alman dostluğunu daha da perçinlediğini düşünüyorum. Almanya’yla son dönemdeki bazı fikir ayrılıklarını bir yana koyarak, bundan sonra ortak menfaatlerimize odaklanmamızın gerektiğini özellikle vurguladım. Terör örgütleriyle mücadeleden mülteci krizine, Suriye’deki çatışmalardan ticaret savaşlarına kadar her alanda işbirliğimizi güçlendireceğiz.”

Köklü Türk-Alman dostluğunu perçinledik

ŞİDDETİN İSLAM’LA BAĞI YOKTUR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, caminin açılışına katılmak isteyen 10 bine yakın kişinin içeri bırakılmamasını eleştirdi. “Bugün burada tarihi bir ana şahitlik ediyoruz” diyen Erdoğan, caminin İslam’da toplanılan yer, cemeden, birleşen birleştirilen anlamına geldiğini söyledi ve “Burada ayrım yok, burada ayrımcılık yok, burada bütünleşme var, birleşme var. Buradan nasibini alan teröre karışmaz. İslam’da terörün yeri yoktur. DEAŞ falan filan, bunların İslam’la yakından uzaktan alakası yoktur” diye konuştu.

ÇİFTE STANDART ELEŞTİRİSİ

Erdoğan, “Kimi ülkeler gibi bir terör örgütüyle savaşmak için diğerini palazlandırmak gibi bir yanlışa düşmedik. Tüm muhataplarımızı teröre karşı tutarlı davranmaya, katiller arasında ayrım yapmadan mücadele etmeye çağırıyoruz” diye konuştu. FETÖ mensuplarının Avrupa’da, Amerika’da saklanmasını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan “Maalesef halen bizim stratejik ortaklarımız delil diyor. Ne delili? Türkiye’nin yargısı, mahkemeleri bunlarla ilgili kararı verdi. Sizin yargılarınızın verdiği kararlar geçerli, Türk yargısının verdiği karar geçerli değil. Bu nasıl bir anlayıştır?” şeklinde konuştu.

Köklü Türk-Alman dostluğunu perçinledik

MESUT ÖZİL VE İLKAY GÜNDOĞAN’IN DIŞLANMASINI HAZMEDEMEDİM

Almanya’da yaşayan Türklere çifte vatandaşlık yolunun kesilmesini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir Alman Türkiye’de gelip kalsa, bu fakir ona ikinci vatandaşlığı verir” dedi. Erdoğan, kendisiyle fotoğraf çektirdikleri için Almanya’da hedef haline getirilen Mesut Özil ve İlkay Gündoğan olayına değinerek şunları söyledi: “Almanya’da doğup büyümüş bir Mesut Özil’imiz, bir İlkay’ımız, İngiltere’de kendileriyle beraber bir fotoğraf çektirdik diye kendilerini bu toplumdan dışladılar. Alman Milli Takımı’na kadar yükselmiş olan bu iki gencimizin dışlanmış olmasını, ben onun bir Cumhurbaşkanı olarak, doğrusu hazmedemedim. Hatta bir keresinde Türkiye Almanya maçını seyrediyoruz. Şansölye’yle birlikte. O gün Mesut Türkiye’ye bir gol attı. Şansölye ile beraber alkışladık. Mesut nereye gol attı? Türkiye’ye gol attı. Yani benim takımıma attı. Ben de alkışladım. Sporun güzelliği bu zaten. Yahu Mesut ne yapıyorsun, kendi takımına gol attın demedik. Hani biz böyle buralara geldik. Bu yapılan şık değil. Burada Mesut’umuzun yanında yer alan olmadı değil. Onlara da teşekkür ediyoruz. Ama isterdik ki, bu ırkçılık savrulmasına düşenlere karşı bir ortak tavır alınsın.” 

CAMİ DIŞINDA TÖRENE YASAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Merkez Camisi’nin açılış töreninin dışarıdan izlenmesine şehir belediyesi ve polisi yasak getirdi. Yasak kararı çok sert tartışmalara yol açarken, karara DİTİB’in güvenlik taslağının yeterli olmaması gerekçe gösterildi. Köln Belediye Başkanı Henriette Reker, “DİTİB, yeterli bir güvenlik taslağı sunamadı. Bunda zamanın kısa olmasının da rolü var. Sınırsız sayıda insanın toplanmasına izin veremeyiz” dedi.

Köklü Türk-Alman dostluğunu perçinledik


YOLLAR KAPALI

Köln Emniyeti, Ehrenfeld semtindeki Merkez Camisi’nin etrafını tamamen kordon altına alarak camiye çıkan tüm yolları kapattı. Polis, sadece açılışa davetli 500 kişinin camiye girişine izin vereceğini, başka kimsenin güvenlik bölgesi içine bırakılmayacağını açıkladı. Yasağa rağmen binlerce kişi cami açılış törenini izlemek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılamak için Merkez Camisi’ne gitmek istedi. Ancak polisin güvenlik kordonuna takıldı. Polis kalabalığa Türkçe ve Almanca sakin olmaları çağrısı yaptı. 2008 yılında temeli atılan Merkez Camisi 2017’de ibadete açılmış, resmi açılış için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya ziyareti beklenmişti.

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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