Kocyas Rumlara kızdı: Türkler bile daha iyi davrandı
YUNANİSTAN Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, Kıbrıs Rum yönetiminde Yunan Dışişleri Bakanlığı aleyhine açılan bir arazi davasında uğradığı muameleye isyan ederek, davacı durumundaki kilisenin avukatına kızdı.
Cikko Kilisesi 1998’de arazinin yarısını büyükelçilik binası yapılmak üzere Yunan Dışişleri Bakanlığı’na hibe etti, diğer yarısını da yine bakanlığa 2 milyon dolara sattı.
Aradan geçen sürede elçilik binası yapılmadı ve kilise daha yüksek bedel teklif eden bir müşteri bulunca arazinin iadesini istedi.
Dünkü davada Yunanistan adına ifade veren Kocyas, kilisenin avukatı Kostas Velaris ile tartıştı. Kocyas, “Atatürk 1930’da Ankara’nın merkezinde Yunan devletine arazi verdi. Satmadık. 80 yıl sonra Yunanistan Büyükelçiliği’ni yaptık. Türkler bize 80 yıl elçilik binası yapmadık diye dava da açmadı. Türkler bile sizlerden daha iyi davrandı” dedi.
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