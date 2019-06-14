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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya HaberleriKocası TikTok'u yasaklayınca zehir içip intihar etti
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Dünya
DHA
14.06.2019 - 13:09, Son Güncelleme:

Kocası TikTok'u yasaklayınca zehir içip intihar etti

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Kocası TikTok'u yasaklayınca zehir içip intihar etti

Hindistan’da 2 çocuk annesi 24 yaşındaki bir kadın, kocası TikTok adlı uygulamayı kullanmasını yasakladığı için zehir içerek intihar etti. Kadın, zehir içtiği o anları kayda alarak eşine gönderdi.

Olay, Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde Perambalur şehrinde meydana geldi. Shiva adlı adam, eşi Anitha’nın video oluşturma ve paylaşma uygulaması olan TikTok’ta çok fazla vakit geçirdiği, çocukları ihmal ettiği ve bunun bir bağımlılığa dönüştüğü gerekçesiyle uygulamayı kullanmasını yasakladı.

Bunun üzerine Anitha, zehir içerek intihar etti. Anitha zehir içtiği anları da kayda alarak videoyu WhatsApp üzerinden o sırada çalışmak için Singapur’da bulunan kocası Shiva’ya gönderdi.

Görüntülerde Anitha’nın, beyaz bir şişeden siyah bir sıvı içtiği görülüyor. Görüntüleri izleyen Shiva, durumu hemen akrabalarına bildirdi. Eve giden akrabalar ise kadını hemen hastaneye götürdü ancak Anitha hastanede hayatını kaybetti.

BU İLK TİKTOK ÖLÜMÜ DEĞİL

Yerel medya, Ocak ayında Maharashtra eyaletinin başkenti Mumbai’de 15 yaşındaki bir kızın, TikTok uygulamasında çok fazla vakit geçirdiği gerekçesiyle kendisini ikaz eden büyükannesine kızarak, doğum gününde kendini asarak intihar ettiğini, Nisan ayında da Delhi eyaletinde Salman Zakir isimli 19 yaşındaki gencin yine TikTok videosu çekerken yanlışlıkla arkadaşı tarafından vurulduğunu duyurdu.

GEÇİCİ OLARAK YASAKLANMIŞTI

Yaşanan bu ölümlerden sonra Nisan ayında Tamil Nadu’da bulunan Madras Yüksek Mahkemesi, uygunsuz içerikleri gerekçe göstererek uygulamayı yasaklayan geçici bir karar aldı. Bu kararla uygulama Google Play Store ve Apple’ın App Store’undan 25 Nisana kadar kaldırılmış, ancak daha sonraki bir kararla uygulamanın yasağı kaldırılmıştı.

 

 

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